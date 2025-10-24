自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》肩頸僵硬、手腳冷？ 每日3分鐘按摩4處暖身又補氣

2025/10/24 18:48

雲品中醫指出，霜降時節正是補養身體、強健防護的重要關鍵期，除飲用暖身飲品外，日常按壓合谷等穴位，也有改善血液循環等作用；情境照。（圖取自freepik）

雲品中醫指出，霜降時節正是補養身體、強健防護的重要關鍵期，除飲用暖身飲品外，日常按壓合谷等穴位，也有改善血液循環等作用；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今（23）日時序進入24節氣中的「霜降」，天氣也會開始慢慢轉冷、日夜溫差大。雲品中醫於臉書專頁發文說明，霜降時節正是補養身體、強健防護的重要關鍵期，此時想要預防頭痛、腰膝無力、情緒低落、手腳冰冷等症狀，日常居家保健建議不妨每天按壓風池、足三里、合谷、腎俞穴等4穴位，有助暖身又補氣，準備迎接冬季來臨。

雲品中醫指出，霜降時節養生除可飲用暖身茶飲外，特別推薦日常按摩以下4穴位，幫助提升免疫力、增強體力：

風池穴：緩解感冒頭痛、肩頸僵硬

位置：後頸部，耳後乳突與後髮際間的凹陷處。適合常吹風頭痛、肩頸緊繃的人，輕按有助驅風解表、提升免疫力。

足三里：增加體力、改善腰膝無力

位置：膝蓋下約四指寬，脛骨外側凹陷處。按壓足三里有助補中益氣、提升氣血循環，是養生保健的「長壽穴」。

合谷穴：舒緩情緒波動、提升抗寒力

位置：手背虎口處，拇指與食指張開時最高點凹陷處。情緒緊張、心情鬱悶時輕壓此穴，可幫助情緒調節，同時促進血液循環。

腎俞穴：改善畏寒體質、溫養腎氣

位置：腰部，第二腰椎棘突下旁開約兩指寬處。霜降後腎氣易受寒，溫揉此穴有助強腎固本，改善手腳冰冷、怕冷問題。

此外，雲品中醫建議，可按壓每個穴位約3-5分鐘，以出現微痠脹感為佳。另可搭配溫熱毛巾熱敷，效果更佳。每天按壓一回，可增強抵禦寒氣的能力。

雲品中醫強調，霜降養生重點為：暖身、補氣、養腎。穴位按摩搭配適當保暖、喝點薑茶或四物茶，可讓身體慢慢進入冬令補養的最佳狀態，保持氣血充足、精神穩定，才能溫暖迎冬。

