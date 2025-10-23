基隆醫院日照長輩DIY健康版提拉米蘇 長者增肌補鈣

衛福部基隆醫院營養師林鈺庭（左）與廚師張家瑀設計健康版的點心。（基隆醫院提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕下週就是九九重陽節，衛生福利部基隆醫院營養師林鈺庭與廚師張家瑀帶領日照中心的長輩們，DIY「低糖高鈣優蛋白增肌提拉米蘇」，做出健康維持肌肉又好吃的點心，希望長者從生活中培養健康飲食習慣。

基隆已進入超高齡社會，肌少症、骨質流失與血糖控制的問題，成為長者維持健康維持的重要關鍵，如是肌肉量減少、沒有足夠的營養與適當活動，容易有跌倒風險，所以長者的飲食要有足夠的優質蛋白質與鈣質，還需要同時具備好咬、好吞的特性。

由於有些長者喝牛奶容易拉肚子的情形，許多長輩不敢喝牛奶補充鈣質，林鈺庭設計了有「低糖高鈣優蛋白增肌提拉米蘇」，讓長輩可以放心補充乳品。

林鈺庭說，傳統的提拉米蘇是以手指餅乾、馬斯卡彭起司、蛋黃、糖和咖啡製作的甜點，糖與油脂量較高，使用的生雞蛋對於腸胃道較為敏感的長者容易有風險，她以低糖、優蛋白與高鈣設計，以無糖優格與嫩豆腐取代馬斯卡彭起司與蛋黃的風味與口感，提供豐富的鈣質與優質蛋白質。

衛福部基隆醫院營養師利用水果等設計健康版的點心。（基隆醫院提供）

當中夾層也有別於傳統的手指餅乾，改用富含膳食纖維的大燕麥片與水果，有甜味但血糖不飆升，健康版提拉米蘇，口感綿軟濕潤、好吞嚥，還有優質蛋白質與鈣質，幫助維持長者的肌肉與骨質健康。長輩跟著林鈺庭與廚師張家瑀指導下，一步步做出好吃的點心。

林鈺庭指出，有些長者平時食慾不佳或進食量偏少，建議可嘗試將優格、豆漿或牛奶融入甜點、布丁、奶昔或熱飲中，有柔軟滑順的口感與香氣能提升進食意願，可以在少量食物中提供充足熱量與蛋白質，有助於維持體重與肌肉量，也可避免營養不良與體力下降的風險。

