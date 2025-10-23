自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》非洲豬瘟3大QA懶人包 營養師解析防堵疫情3守則

2025/10/23 15:05

好食課營養師指出，非洲豬瘟只會感染豬，不會感染人類，且病毒耐受pH值為3.9-11.5，人體胃酸pH值約1.5-3.5，因此，病毒幾乎都會被胃酸殺死。（資料照）

好食課營養師指出，非洲豬瘟只會感染豬，不會感染人類，且病毒耐受pH值為3.9-11.5，人體胃酸pH值約1.5-3.5，因此，病毒幾乎都會被胃酸殺死。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近日爆發台中養豬場驚傳非洲豬瘟，引發民眾熱議與恐慌。到底非洲豬瘟是什麼？為何會如此重要？吃到病豬會不會感染？對此，好食課營養師特別於臉書專頁發文解說3大常見問題，有助釐清大眾疑慮；並提出不攜帶或郵寄豬肉製品入境台灣、養豬場落實消毒與隔離、發現異常豬隻，立即通報防疫單位等防堵疫情3守則，宣導大眾遵守以防範疫情爆發。

Q1：什麼是非洲豬瘟？

營養師表示，非洲豬瘟是一種由DNA病毒引起，具高度傳染性、致死率極高（近100%）的豬隻傳染病，目前沒有疫苗與藥物可以治療或預防。

Q2：非洲豬瘟如何傳播？

營養師指出，疫病以接觸傳播為主，但因病毒可存在於冷凍肉品1000天、冷藏肉100天、豬舍1個月、糞便11天，因此，傳染途徑就可能包含以下4種情況：

●病豬分泌物與排泄物。

●感染肉製品或廚餘。

●車輛、人員夾帶病毒。

●軟壁蝨叮咬。

Q3：人吃了病豬會被傳染嗎？

營養師指出並不會！非洲豬瘟只會感染豬，不會感染人類，且病毒耐受pH值為3.9-11.5，人體胃酸pH值約1.5-3.5，因此，病毒幾乎都會被胃酸殺死，也不會出現在人體糞便中。所以，也不用擔心非洲豬瘟會透過人的糞便傳播，勿過度恐慌。

防堵疫情3守則 人人有責

營養師提醒，因目前並無疫苗或藥物可治療與預防，一旦非洲豬瘟爆發，將重創台灣農業，也持續呼籲大眾應做到以下3件事：

●不攜帶或郵寄豬肉製品入境台灣，雖然「滅菌軟袋、罐頭」理論上可攜帶，但一般民眾難以辨識，因此建議不攜帶，安全為上。

●養豬場落實消毒與隔離，若有從疫區國家返台，建議消毒及隔離1週以上。

●發現異常豬隻，立即通報防疫單位。

營養師也再次強調，非洲豬瘟不會傳人，因此民眾切勿過度恐慌，購買肉品食，可選擇蓋有屠宰檢查合格章的豬肉。此外，烹調豬肉時，請務必煮熟，以避免寄生蟲等其他病原體問題。

