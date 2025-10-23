自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》連續勃起12小時！20多歲男竟因白血病

2025/10/23 21:43

一名20多歲年輕男性驚覺陰莖異常勃起，時間過長。顧家醫療中山分院副院長陳毅軒表示，若過了4小時仍未消退，需要盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名20多歲年輕男性驚覺陰莖異常勃起，時間過長。顧家醫療中山分院副院長陳毅軒表示，若過了4小時仍未消退，需要盡快就醫。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕一名20多歲的男性服務業工作者，因清晨起床後發現陰莖異常勃起，沒有性刺激也無法消退，整體硬度明顯，伴隨疼痛感，直到傍晚仍未緩解，持續超過12個小時後決定至診所就診。經收治該患者的顧家醫療中山分院副院長陳毅軒檢查研判為「缺血型陰莖異常勃起」，因情況嚴重，立即協助患者轉診至大醫院急診處置。後續得知患者在急診檢查中被發現白血球濃度異常升高，進一步確診為急性骨髓性白血病。

陳毅軒指出，陰莖異常勃起（Priapism）是指在無性刺激情況下，勃起持續超過4小時且無法自行緩解。臨床上可分為缺血型、非缺血型與間歇性三種，其中以缺血型最為常見，約佔九成以上。

缺血型異常勃起通常因陰莖靜脈回流受阻，導致血液滯留、組織缺氧，常與血液疾病或藥物使用有關，特徵是陰莖硬度極高且伴隨劇烈疼痛。這類狀況若未及時處置，恐造成海綿體纖維化，進一步導致永久性勃起功能障礙。治療上會先進行海綿體抽吸、灌洗或藥物注射，若效果不佳，可能需進一步施行手術分流，簡言之就是在陰莖與周邊血管之間打造一個「出口」，幫助滯留在陰莖內的血液排出。

相較之下，非缺血型異常勃起則較為少見，通常與外傷有關，硬度不完全且多數不會產生明顯疼痛，臨床上大多採保守觀察。必要時可考慮進行栓塞治療，透過導管將栓塞物精準放置於異常血管，阻斷不正常的血流以減緩勃起並恢復正常血流狀態。

陳毅軒補充，臨床上陰莖異常勃起的常見原因包括：

1. 藥物因素：如抗憂鬱藥、降壓藥，或用於治療勃起功能障礙的藥物過量。

2. 血液疾病：包括鐮刀型細胞貧血、白血病、多發性骨髓瘤等。

3. 外傷：會陰或陰莖部位外傷，導致血流調控異常。

4. 其他疾病：如代謝異常、神經系統疾病。

5. 特發性：部分病例無明確原因。

陳毅軒進一步說明，該名患者因白血球過度增生導致血液黏稠度上升，進而阻礙陰莖靜脈回流，才引發陰莖異常勃起。雖然這類情形相對罕見，但陰莖異常勃起確實可能是白血病等重大血液疾病的首發症狀，提醒民眾仍須有所警覺。

陳毅軒呼籲，若出現勃起超過四小時無法消退、無性刺激仍持續勃起、陰莖硬度過高且伴隨疼痛，或本身有血液疾病病史、正在服用相關藥物者，應盡快就醫。處置越早，越能降低不可逆的勃起功能障礙風險，也有助於及早發現潛在病灶，及早治療。

