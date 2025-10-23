自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

從飲食到減輕壓力 6種方式有助於控制血壓

2025/10/23 12:05

有6種方法能幫助控制血壓。限制咖啡因攝取量為6種方法之一。（法新社）

有6種方法能幫助控制血壓。限制咖啡因攝取量為6種方法之一。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕藥物是治療高血壓的主要手段，但選擇有助於降低血壓的生活方式，同樣有助於應對高血壓。《印度時報》（TOI）指出，有6種方法能幫助控制血壓。

第1種方法：關注有益心臟健康的飲食。良好的飲食習慣是改善心臟健康的重要因素之一。根據美國國家心肺血液研究所的數據，DASH飲食被《美國新聞與世界報導2025》評為「最佳應對高血壓飲食」。此外美國心臟協會也指出，地中海飲食可以降低高血壓。

這兩種飲食都建議食用綠葉蔬菜、全穀類、低升糖指數水果、豆類、橄欖油、酪梨、堅果、魚類、瘦肉、低脂乳製品和雞蛋，同時限制加工肉類、精製碳水化合物和超加工食品的攝取。

第2種方法是經常鍛鍊。根據美國心臟協會建議，每週至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，快走、慢跑、騎自行車、瑜伽、舉重等運動都是不錯的選擇。

第3種方法是限制咖啡因攝取量。根據美國臨床營養學期刊的報告，高血壓患者攝取咖啡因會導致血壓急劇升高，因此限制咖啡因攝取對降低血壓更為有利。

第4種方法是管理壓力。長期持續的壓力會增加高血壓、心臟病發作或中風的風險。重要的是用簡單而有效的方法來對抗壓力，例如冥想、瑜伽、規律運動和做自己喜歡的事情。 行為醫學期刊發表的1項研究表明，壓力管理訓練可以有效降低血壓的日常波動。

第5種方法是減少鹽的攝取量。控制血壓時要注意鹽的攝取量，攝取過多鹽會導致血壓升高。美國疾病管制與預防中心建議，每日鹽攝取量不得超過 2300毫克。

第6種方法是保持健康體重。超重會為心臟帶來額外負擔，增加高血壓風險。根據美國心臟協會數據，減重僅10磅就能有效降低血壓。保持健康體重可以透過增加運動和遵循健康飲食來實現。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中