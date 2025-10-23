從飲食到減輕壓力 6種方式有助於控制血壓

有6種方法能幫助控制血壓。限制咖啡因攝取量為6種方法之一。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕藥物是治療高血壓的主要手段，但選擇有助於降低血壓的生活方式，同樣有助於應對高血壓。《印度時報》（TOI）指出，有6種方法能幫助控制血壓。

第1種方法：關注有益心臟健康的飲食。良好的飲食習慣是改善心臟健康的重要因素之一。根據美國國家心肺血液研究所的數據，DASH飲食被《美國新聞與世界報導2025》評為「最佳應對高血壓飲食」。此外美國心臟協會也指出，地中海飲食可以降低高血壓。

這兩種飲食都建議食用綠葉蔬菜、全穀類、低升糖指數水果、豆類、橄欖油、酪梨、堅果、魚類、瘦肉、低脂乳製品和雞蛋，同時限制加工肉類、精製碳水化合物和超加工食品的攝取。

第2種方法是經常鍛鍊。根據美國心臟協會建議，每週至少進行150分鐘中等強度的有氧運動，快走、慢跑、騎自行車、瑜伽、舉重等運動都是不錯的選擇。

第3種方法是限制咖啡因攝取量。根據美國臨床營養學期刊的報告，高血壓患者攝取咖啡因會導致血壓急劇升高，因此限制咖啡因攝取對降低血壓更為有利。

第4種方法是管理壓力。長期持續的壓力會增加高血壓、心臟病發作或中風的風險。重要的是用簡單而有效的方法來對抗壓力，例如冥想、瑜伽、規律運動和做自己喜歡的事情。 行為醫學期刊發表的1項研究表明，壓力管理訓練可以有效降低血壓的日常波動。

第5種方法是減少鹽的攝取量。控制血壓時要注意鹽的攝取量，攝取過多鹽會導致血壓升高。美國疾病管制與預防中心建議，每日鹽攝取量不得超過 2300毫克。

第6種方法是保持健康體重。超重會為心臟帶來額外負擔，增加高血壓風險。根據美國心臟協會數據，減重僅10磅就能有效降低血壓。保持健康體重可以透過增加運動和遵循健康飲食來實現。

