加熱菸再爆違規展示！ 民團批荒腔走板 國健署長快閃避答

2025/10/23 11:55

民眾發現日商品牌的加熱菸載具竟大喇喇將圖示展示在超架上，疑似再度採「菸害防制法」紅線。（歐新社資料照）

民眾發現日商品牌的加熱菸載具竟大喇喇將圖示展示在超架上，疑似再度採「菸害防制法」紅線。（歐新社資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內加熱菸在10月17日首度合法開賣，由美商打頭陣，不料上架不到24小時就爆出「未標示尼古丁含量」違規，遭勒令下架，如今第二家業者近日也悄悄上架，卻被民眾發現，這款日商品牌的加熱菸載具竟將圖示展示在菸架上，疑似再度採「菸害防制法」紅線。對此國健署署長沈靜芬今（23）日上午出席活動時，面對媒體追問相關議題快閃拒答，態度引發爭議。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗直言，依「菸害防制法」規定，加熱菸載具不得陳列或展示，「這在立法院早就講得清清楚楚！」她指出，載具外觀精緻、品牌名明顯，根本就是行銷工具，「怎麼可以讓它變成展示品？」直言主管機關應依法查辦。

林清麗怒批，國健署從審查過程到開放「荒腔走板到令人髮指」，過去已經吵了很多年，也講很多了，法律都已經定位了，現在就是要求國健署能依法執行，「已經有點不想罵國健署了，真的要幫國健署加油！」

林清麗說，台灣菸害防制政策正「節節敗退」，從「全面禁止」到「有條件開放」，再到加熱菸載具「健康警示圖不用標」，每一步都是退讓。她強調，全世界菸商都在對政府施壓，但政府應該資訊公開、依法行政，讓民間團體能監督，挺政府才挺得下去。

針對日前首批產品因「未標示尼古丁含量」被令下架，林清麗認為，違規產品依法應該下架並沒入，避免業者重新包裝再賣，她批評國健署「該查的不查、該罰的不罰」，執法過程缺乏透明與決心，真的「不要再被菸商牽著走！」

國健署長沈靜芬上午出席活動時，面對媒體追問未作回應，會後也迅速離場。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

