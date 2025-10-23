自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

手術台奇蹟樂章！英婦邊動腦手術 邊吹單簧管助醫師定位

2025/10/23 11:48

英國帕金森氏症患者丹妮絲·培根（Denise Bacon），在保持清醒的腦部手術中吹奏單簧管，以協助醫師精準定位植入的電極。（圖取自倫敦國王學院附設醫院）

英國帕金森氏症患者丹妮絲·培根（Denise Bacon），在保持清醒的腦部手術中吹奏單簧管，以協助醫師精準定位植入的電極。（圖取自倫敦國王學院附設醫院）

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國一名罹患帕金森氏症的婦女，近日在接受腦部手術時，為了幫助醫師精準植入電極，竟在手術台上吹奏起她心愛的單簧管。當電流接通的瞬間，她顫抖的手指立即恢復靈活，順暢地吹出樂音，讓在場醫護人員為之振奮。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這位勇敢的病患是65歲的丹妮絲·培根（Denise Bacon），她曾是一名語言治療師，也是一名熱情的單簧管演奏者。自2014年被診斷出罹患帕金森氏症（Parkinson's disease）後，疾病逐漸影響了她的行走、游泳、跳舞，更讓她因手指不再靈活，而在五年前被迫放棄了在樂團中演奏的樂趣。

為了緩解症狀，培根在倫敦國王學院附設醫院（King's College Hospital）接受了「腦深層刺激」（Deep Brain Stimulation, DBS）手術。這項手術需要在腦部特定區域植入微小的電極，透過電流來調節異常的腦神經活動。神經外科教授阿什坎（Keyoumars Ashkan）解釋，為了在植入過程中，即時測試電極位置是否準確，病患必須在局部麻醉下保持清醒。

在長達四小時的手術中，培根便以吹奏單簧管的方式，為醫師提供了最直接的回饋。當電極位置正確、電流啟動時，她演奏樂曲的能力立即獲得了改善。

手指靈活度秒速改善 盼重返舞池泳池

「我記得當電流接通後，我的右手能以更輕鬆的方式移動，這反過來也改善了我吹奏單簧管的能力，我為此感到非常高興。」培根在術後分享道。她表示，手術後她的行走能力也已有所改善，並迫不及待地想重返游泳池與舞池，看看自己在這些方面的能力是否也恢復了。阿什坎教授也對手術的成功感到欣喜，稱看到她的手部動作立即改善，是令人振奮的一刻。

