壯男洗澡揪左側陰囊異常鼓脹 竟是精索靜脈曲張、精蟲品質不佳

謝昆霖醫師表示，精索靜脈曲張顯微結紥手術非結紥輸精管，治療精索靜脈曲張能改善精蟲數量及活動力。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕32歲男子多年來飽受左側陰囊反覆脹痛與下腹部悶痛之苦，但僅靠吃止痛藥止痛，未就醫檢查，直到某天洗澡時摸到左側陰囊內有異常腫塊鼓脹，擔心是惡性腫瘤，才趕緊求診，經身體理學檢查診斷為「精索靜脈曲張」，不孕門診檢查也發現精蟲品質不佳，經精索靜脈曲張顯微結紥手術，術後不僅疼痛消失，4個月後精蟲活力與數量也明顯提升。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，精索靜脈曲張發生率約10至15%，平均每9名男性就有1人有此問題，目前沒有特別病因，但多數人因沒有症狀而容易忽略，常因摸到陰囊內不正常鼓脹、陰囊處反覆疼痛或下墜感、不孕問題求診等原因求診才發現。

請繼續往下閱讀...

謝昆霖指出，很多人聽到「結紥」，就擔心開完刀後會影響生育，事實上，精索靜脈曲張顯微結紥手術並非結紥輸精管，且並非所有病人皆需進一步治療，除非疼痛發作太頻繁或者程度太嚴重，或病人有不孕問題，便會建議手術處理。精索為管狀物，大小約1個小拇指寬，手術時必須從中精準分離並結紥靜脈，同時不能傷害緊貼的重要動脈及輸精管，國外研究已證實，治療精索靜脈曲張，能改善精蟲數量、活動力、型態等，進而提高自然懷孕或人工生殖的成功，精索靜脈曲張顯微結紥手術精蟲改善率達7成，在男性不孕治療中佔有關鍵地位。

謝昆霖提醒，精索靜脈曲張的疼痛雖然能以藥物暫時緩解症狀，但若疼痛頻繁影響生活，或伴隨不孕問題，建議考慮手術治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法