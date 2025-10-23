自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

壯男洗澡揪左側陰囊異常鼓脹 竟是精索靜脈曲張、精蟲品質不佳

2025/10/23 10:19

謝昆霖醫師表示，精索靜脈曲張顯微結紥手術非結紥輸精管，治療精索靜脈曲張能改善精蟲數量及活動力。（記者劉婉君攝）

謝昆霖醫師表示，精索靜脈曲張顯微結紥手術非結紥輸精管，治療精索靜脈曲張能改善精蟲數量及活動力。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕32歲男子多年來飽受左側陰囊反覆脹痛與下腹部悶痛之苦，但僅靠吃止痛藥止痛，未就醫檢查，直到某天洗澡時摸到左側陰囊內有異常腫塊鼓脹，擔心是惡性腫瘤，才趕緊求診，經身體理學檢查診斷為「精索靜脈曲張」，不孕門診檢查也發現精蟲品質不佳，經精索靜脈曲張顯微結紥手術，術後不僅疼痛消失，4個月後精蟲活力與數量也明顯提升。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，精索靜脈曲張發生率約10至15%，平均每9名男性就有1人有此問題，目前沒有特別病因，但多數人因沒有症狀而容易忽略，常因摸到陰囊內不正常鼓脹、陰囊處反覆疼痛或下墜感、不孕問題求診等原因求診才發現。

謝昆霖指出，很多人聽到「結紥」，就擔心開完刀後會影響生育，事實上，精索靜脈曲張顯微結紥手術並非結紥輸精管，且並非所有病人皆需進一步治療，除非疼痛發作太頻繁或者程度太嚴重，或病人有不孕問題，便會建議手術處理。精索為管狀物，大小約1個小拇指寬，手術時必須從中精準分離並結紥靜脈，同時不能傷害緊貼的重要動脈及輸精管，國外研究已證實，治療精索靜脈曲張，能改善精蟲數量、活動力、型態等，進而提高自然懷孕或人工生殖的成功，精索靜脈曲張顯微結紥手術精蟲改善率達7成，在男性不孕治療中佔有關鍵地位。

謝昆霖提醒，精索靜脈曲張的疼痛雖然能以藥物暫時緩解症狀，但若疼痛頻繁影響生活，或伴隨不孕問題，建議考慮手術治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中