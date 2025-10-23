限制級
雲林僅2醫院有兒科病房！若瑟獲16張病床、偏鄉孩童有照護
〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內僅有2家醫院設有兒科病房，顯示兒科照護資源不足，為補足相關資源，林思宏X5醫師慈善基金會捐出總價百萬、16張兒科專用病床，給虎尾天主教若瑟醫院。林思宏表示，希望住院病童能在更安全、舒適的環境中接受治療。
若瑟醫院院長卓瑩祥表示，根據今年9月統計，雲林縣18歲以下兒童有9萬302人，但雲林縣兒科照護資源長期不足，僅有台大雲林分院與若瑟醫院2家醫院設有兒科病房，偏鄉地區若孩童突發重症，便需要跨縣市就醫，家屬與孩子都承受極大壓力。
卓瑩祥指出，若瑟醫院即便人力有限，仍堅持提供24小時兒科急診服務，每月服務近千位兒童，但其中有13%是來自台西、四湖、麥寮等偏鄉，因此兒科照護資源依然不足。
此次捐贈儀式由卓瑩祥主持，醫師林思宏親自將16張兒科專用病床獻給醫院，希望能為地區醫院挹注新資源。
林思宏表示，自己身為雲林莿桐人，深知地方醫療不易。基金會五年前成立以來的宗旨，便是投入孕產婦與兒童健康照護，希望捐贈設備、資助醫療計畫等方式支持偏鄉醫療，得知若瑟推動兒科病房整修，決定捐贈病床協助院方改善硬體環境，盼讓更多孩子在完善醫療支持下健康成長。
卓瑩祥表示，這批病床的汰換對醫療品質提升助益甚大，也象徵社會各界對偏鄉醫療的支持與關懷。若瑟醫院今年邁入70週年，未來將持續結合民間資源，強化婦幼照護能量，讓每一位在地孩子都能在愛與專業中獲得最適切的照顧。
