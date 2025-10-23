限制級
流感+新冠重症亡8成未打疫苗 台南光復節連假加開社區接種站
〔記者蔡文居／台南報導〕隨著近日氣溫逐漸下降，正值呼吸道傳染病好發季節，台南市今年截至10月18日，流感和新冠併發重症近百例死亡病例，近8成未施打疫苗。為提供市民就近接種流感和新冠疫苗，台南市衛生局於本週光復節連假期間加開社區接種站，另各區衛生所與合約醫療院所也持續提供接種服務，市民可利用假日彈性時段就近接種，強化個人防護力。
台南市衛生局表示，根據疾管署統計，今年截至10月18日，全國已累計通報2628例流感併發重症，其中2021例為確定病例，並造成484人死亡；新冠併發重症確診病例累計共1693例、死亡病例共394例；南市流感併發重症確定病例225例，其中63人死亡，新冠併發重症確診累計共131例，其中35例死亡，分析死亡原因近8成為未接種疫苗。此數據顯示，流感及新冠對高風險族群影響不容忽視，接種疫苗為預防重症與死亡的重要防線。
衛生局表示，流感與新冠病毒皆持續出現變異株，每年的病毒株並不相同，必須接種當年度新疫苗才能產生足夠保護力。台南市自開打新冠疫苗LP.8.1以來，截至10月20日，已有6萬9804人次完成接種，而流感疫苗則接種26萬5670人次。接種資訊請上台南市衛生局官網查詢。
