健康網》微創手術4大真相 醫揭手術難度攸關時間長短

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維分享，微創手術的4大真相，傷口小不等於恢復快、手術時間可能更長、個人體質影響、併發症風險依然存在；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼常常聽到微創手術效果不如預期？秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維在臉書專頁「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」分享，微創手術的4大真相，幫助大家建立正確的手術期待值！其中包含傷口小不等於恢復快、手術時間可能更長、個人體質影響、併發症風險依然存在。

黃士維分享，微創手術的4大真相：

1.傷口小不等於恢復快：這可能是微創手術最容易被誤解也最需要澄清的觀念！微創手術確實傷口比較小，但恢復速度主要取決於手術複雜度和個人體質。內部的手術範圍可能比想像中大，最重要的還是根據狀況做調整！

2.手術時間可能更長：為什麼微創手術有時候比傳統手術耗時？因為透過小傷口操作需要更精細的技巧，就像「用筷子夾豆子」比「用手抓」困難很多！黃士維觀察到很多家屬一開始以為微創手術會很快結束，但實際等待時間比預期長，擔心是不是出了問題。

特別注意的是，手術時間長短通常與手術難度成正比，而且每個外科醫師的熟練度不同。有些患者形容等待過程像「度日如年」，但這是正常現象，不用太過焦慮！

3.個人體質影響最大：微創手術對不同體質的人有差異性：年輕人恢復快、老年人需要更多時間，有慢性病的患者癒合能力較差，肥胖患者可能增加手術困難度。正常情況下同樣的手術，不同患者的恢復期可能差距2-3倍，這完全取決於個人身體狀況。

黃士維提到，有些患者初期只關注手術方式，但隨著了解加深，會發現自己的年齡、營養狀態、慢性疾病控制情況，比手術方式更影響恢復速度！

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維提到，年齡、營養狀態、慢性疾病控制情況，比手術方式更影響恢復速度；情境照。（圖取自freepik）

4.併發症風險依然存在：很多人以為微創手術「風險比較小」，但實際上該有的手術風險依然存在！雖然感染機率較低、疤痕比較不明顯，但麻醉風險、器官損傷、出血等問題並不會因為傷口小就消失。

風險評估的特色是：要看手術複雜度、患者整體健康狀況、醫師經驗等綜合因素。有些患者會誤以為「微創」就等於「安全」，但任何手術都有風險，只是程度不同而已！

黃士維整理，影響恢復速度的關鍵因素：

●年齡是最大變數：20歲和70歲的恢復能力天差地遠，這是無法改變的生理現實。

●營養狀態很重要：蛋白質不足、貧血、維生素缺乏都會延緩傷口癒合。

●慢性疾病控制：糖尿病、高血壓控制不佳會明顯影響恢復進度。

●心理狀態影響：焦慮、憂鬱會降低免疫力，正面心態有助康復。

●術後照護品質：家人支持、按時用藥、適當活動都很關鍵。

黃士維提醒，不管是微創還是傳統手術，找到經驗豐富、值得信賴的醫師更重要！

