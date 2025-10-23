自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》修補植髮難度高5倍 醫：失敗有4類型

2025/10/23 17:49

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓分享，執法失敗分為有4分類型。（圖取自PhotoAC）

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓分享，執法失敗分為有4分類型。（圖取自PhotoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕照鏡子時，你是否因為植髮後的結果而感到失望，明明花了大把銀子想要變帥變美，偏偏髮線就是看起來不自然？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓分享，植髮失敗分為4類型：髮線設計災難、密度分布不均、生長方向錯亂、疤痕組織問題。且植髮修復比初次植髮難度高出5倍以上！

柯博桓於臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，無論是髮線設計不當、密度不夠理想，還是生長方向錯誤造成的「稻草人」效果，這些「植髮災難」總是讓人後悔莫及！

植髮失敗的四大類型

柯博桓表示，植髮後悔和一般掉髮完全不同！植髮一旦完成就是「既成事實」，不像自然頭髮還能重新生長。這種後悔是「一次定終身」的痛苦，需要專業的修復技術才能挽救！

1.髮線設計災難：最常見的植髮後悔就是髮線設計不當！過低的髮線讓你看起來像戴了假髮套，過高的髮線顯得老氣橫秋，不對稱的髮線更是災難級的存在。很多醫師缺乏美學概念，只會機械式地種植毛囊，完全不考慮臉型比例和年齡適配性。

2.密度分布不均：有些區域密得像草坪，有些地方稀得像沙漠！這種密度不均的「補丁效應」是植髮失敗的經典表現。前額中央過密而兩側稀疏，或是髮旋區域留下明顯空洞，都會讓整體效果看起來極不自然。

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓表示，植髮後悔和一般掉髮完全不同！植髮一旦完成就是「既成事實」，不像自然頭髮還能重新生長；情境照。（圖取自freepik）

DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓表示，植髮後悔和一般掉髮完全不同！植髮一旦完成就是「既成事實」，不像自然頭髮還能重新生長；情境照。（圖取自freepik）

3.生長方向錯亂：毛髮像雜草一樣亂長，完全不符合自然生長規律！正常的頭髮有特定的生長角度和方向，但技術不佳的植髮會讓毛髮呈現90度直立或完全平貼的詭異狀態，就像頭上插了一把牙籤！

4.疤痕組織問題：FUT線性疤痕過於明顯，這些疤痕不只影響美觀，還會限制髮型選擇，讓你永遠無法剃短頭髮。

植髮修復的3大挑戰

柯博桓提到，植髮修復比初次植髮難度高出5倍以上！這是因為修復手術面臨著完全不同的技術挑戰：

1.血液循環受損：已植髮區域的血液循環比正常頭皮減少40-60%，疤痕組織缺乏彈性，新植入的毛囊存活率會大幅下降。

2.供髮區域有限：第一次植髮已經消耗了大量優質毛囊，剩餘的供髮資源必須精打細算，無法像初次植髮那樣大手筆使用。

3.技術要求極高：修復醫師必須具備更高的美學素養和技術水準，能夠在現有基礎上進行精密調整，這需要豐富的修復經驗和藝術天分！

柯博桓補充，無論你的植髮問題有多嚴重，現代修復技術都能為你帶來希望！不要讓失敗的植髮成為你人生的包袱，勇敢踏出重生的第一步。記住：植髮失敗不是終點，而是重新開始的起點！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中