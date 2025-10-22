藝人閃兵有「特定不肖醫師」配合！ 衛福部要衛生局查了 估2週有結果

藝人閃兵案傳出有特定不肖醫師配合。示意圖。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕演藝圈藝人閃兵案連環爆！多位藝人因鑽漏洞逃兵役遭檢調拘提，引起外界關注，內政部長劉世芳更承認有「特定不肖醫師」配合閃兵集團造假，衛福部醫事司長劉越萍說，由於兵役判定以3間複檢醫院為準，衛福部已發文給台北市衛生局進行調查，預計2週會有結果。

近期閃兵集團案持續延燒，第3波又揪出多位大咖藝人，包括修杰楷、 陳柏霖、Energy坤達（謝坤達）、Energy書偉（張書偉）、棒棒堂小杰（廖允杰）等，且劉世芳承認，有特定不肖醫師配合閃兵集團，衛福部也將勾稽移送地檢單位。

劉越萍表示，所有醫院都可以開立初檢證明，但複檢的醫院只有台大醫院、北榮、三總等3間醫院，且採認以複檢醫院為主，因此今日衛福部已經發文台北市衛生局調查，並要求在2週內釐清，若發現不法，會主動移送地檢署偵辦。

