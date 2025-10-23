健康網》腸病毒傳染力高、潛伏期短 出現4症狀應就醫

王曜指出家長若發現孩子出現發燒、喉嚨痛、腸胃不適或手腳紅疹等症狀，應及早就醫。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新學期一開學，孩子們重新回到教室、托嬰中心與遊戲區，腸病毒就成了最常見的健康警訊。耳鼻喉科醫師王曜指出，由於病毒具高傳染力、潛伏期短，只要共用玩具或接觸飛沫，就可能在班級間迅速擴散。家長若發現孩子出現發燒、喉嚨痛、腸胃不適或手腳紅疹等症狀，應及早就醫。

腸病毒的重點整理

王曜在臉書專頁「空軍衛國 醫師保家 耳鼻喉科王曜院長｜鼻過敏 耳鳴 打鼾｜桃園八德中壢」分享，為什麼腸病毒特別容易流行？

●氣候不穩定，病毒存活力更強。

●共用玩具、物品，接觸傳染機率高。

●潛伏期短（3–5天），傳染力超強，透過糞口或飛沫就能傳播。

腸病毒常見的4大症狀

1.發燒：38–39°C，是最早的警訊。

2.喉嚨痛＋口腔潰瘍：小水泡讓孩子吃喝都痛。

3.皮疹：手掌、腳底、臀部常見紅疹或小水泡。

4.腸胃不適：腹瀉、嘔吐、食慾下降。

居家防護4大重點

●勤洗手：正確洗手是最簡單有效的預防方法。

●環境消毒：玩具、桌面用稀釋漂白水清潔。

●減少接觸：有症狀時避免上學或群聚。

●及時就醫：一旦發現典型症狀，立即帶孩子看診。

王曜補充，腸病毒大多數會自行痊癒，但仍有少數可能引發重症，爸媽和老師都不能掉以輕心。守護孩子健康，從日常手部清潔與環境消毒開始，才能安心度過這段高峰期。

