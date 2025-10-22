自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

北市聯醫攜手大全聯「健康處方箋」內湖店走2千步換好禮

2025/10/22 19:13

根據國發會預估，二?二五年台灣將正式進入「超高齡社會」，每五人就有一位六十五歲以上長者，如何讓長輩走出家門、維持健康，已成為國家級的重要課題。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台灣正式邁入高齡化社會，根據國發會預估，今年台灣將正式進入「超高齡社會」，每5人就有1位65歲以上長者，如何讓長輩走出家門、維持健康，已成為國家級的重要課題。北市聯醫與大全聯攜手推出「大全聯健康處方箋」，邀請長者即日起至明年4月3日，進大全聯內湖店2、3樓賣場步行，就可以集點拿實用生活用品。

活動動線由北市聯醫規畫，健走動線橫跨賣場空間，消費者在找打卡點收集點數時，不僅能邊走邊逛邊集點。長者只需在大賣場步行至指定打卡點掃描QRcode集點，收集完成10個關卡，即集滿10點，即能完成2000步健走任務，方可至服務台兌換每日限量的好物。還能沿途看到由營養師特別設計的「營養食物推薦小卡」，輕鬆理解日常食材的營養價值。

北市聯醫總院長王智弘表示，聯醫一直以來推動「社會處方箋」，今年為了失智症預防與大全聯合作。王智弘提到，越來越多實證證明，五感、觸覺以及體能減退等，都是失智發生的危險因子，因此聯醫會很重視體能、肌耐力以及視覺聽覺等感官回饋，像這次活動讓長輩去大全聯就是非常好的刺激。

全聯總經理蔡篤昌說，今天活動只是個起步，內湖店只是拋磚引玉，很希望未來能夠將「逛超市、防失智」變成高齡者的日常生活習慣，也有更多大全聯的店共襄盛舉。

北市聯醫與大全聯攜手推出「大全聯健康處方箋」，邀請長者即日起至明年四月三日，進大全聯內湖店二、三樓賣場步行，就可以集點拿實用生活用品。（記者蔡愷恆攝）

年滿六十五歲以上的長者，至服務台領取「健康地圖」，依指示於大賣場步行至指定打卡點掃描QRcode集點，收集完成十個關卡，即集滿十點，即能完成兩千步健走任務，方可至服務台兌換每日限量的好物。（記者蔡愷恆攝）

