健康網》作家蔡璧名辭世 生前曾罹患子宮頸癌

台大中文系教授蔡璧名辭世，享壽60歲。（擷取自自台大中文系官網）

〔健康頻道／綜合報導〕台大教授、作家蔡璧名在21日安詳辭世，享壽60歲。蔡璧名曾在2007年罹患子宮頸癌第3期，她從此改掉熬夜的壞習慣，且保持情緒平穩，隨後抗癌成功。

台中市后里區衛生所衛教資料表示，子宮頸癌分為一期、二期、三期和四期；零期及零期之前的上皮病變是毫無症狀的。一、二期的子宮頸癌會有不正常的陰道出血及異樣分泌物，當病變發展至第三、四期時，癌細胞會侵犯到子宮頸上方的膀胱或直腸，造成小便或大便出血，嚴重時則會阻塞兩側的輸尿管，導致小便無法排出而引發阻塞性尿毒症。

請繼續往下閱讀...

依據研究顯示，女性在35歲和55歲各有一個罹患子宮頸癌的高峰期，有性經驗的女性又比無性經驗的女性罹患率高，而性經驗開始較早（如16、17歲）、性伴侶較多，或曾罹患性病的女性則是子宮頸癌的高危險群。

關於預防，子宮頸抹片檢查是預防子宮頸癌最佳的途徑。凡是有過性經驗的女性，都應該每年定期接受一次子宮頸抹片檢查。全民健保也提供30歲以上女性，每年免費接受子宮頸抹片檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法