健康網》糖尿病不只傷血糖！ 研究揭罹患肌少症風險也倍增

〔健康頻道／綜合報導〕你可能以為糖尿病只是血糖太高的問題，對於健康也只是單一損害。對此，營養師科提斯引述國外研究發現，糖尿病其實不僅造血糖失控，進而影響健康，甚至還會造成肌肉流失快，導致增加2-3倍罹患肌少症的風險。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，根據國外研究指出，患有糖尿病的人，會比一般人多流失26%的肌肉量、33%的肌肉力量，也使得糖尿病患者增加2-3倍罹患肌少症的風險，導致失能、仰賴及心血管疾病的可能性。

至於糖尿病患者肌肉流失的可能原因，科提斯說明，包括：發炎、氧化壓力、肥胖、胰島素阻抗、粒線體式能等因素；另外，再加上活動量不足、飲食不健康等生活因素；均可能造成肌肉流失的發生。

如何做，可以保住肌肉？科提斯進一步說明，運動加健康飲食有助保留肌肉，規律運動、尤其是搭配阻力運動，能夠提升肌肉合成的動力，同時改善身體對胰島素的敏感性。如果因此瘦下來，能更明顯改善發炎狀況，再提高肌肉的合成率。

此外，科提斯也提醒，除了運動，日常不要忘記攝取健康的食物，尤其是足夠的蛋白質，不僅可以提供身體長肌肉的原料，也能刺激肌肉生長的訊號（mTOR），提升增肌效率。

科提斯強調，肌肉關乎我們的行動力以及代謝正常，甚至有研究發現，有足夠肌肉量的人，在生病之後，可以降低住院的可能性跟天數。因此，你或許不追求大肌肉，但仍建議維持足夠的肌肉量。嚴守規律運動+吃夠蛋白質，不只幫你穩血糖，更能守住肌肉。

