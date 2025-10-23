健康網》孩子在學校常被告狀？ 3步驟引導練習「被喜歡」

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，與其急著責怪，不如先讓孩子感受到被理解，再一步步引導他學習換位思考與情緒表達；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子在學校「又被告狀」時，父母往往既擔心又無奈。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，孩子多半不是壞，而是還不懂得如何與人相處、如何被喜歡。這些行為背後，其實都是孩子在努力尋找「被接納」的方法。與其急著責怪，不如先讓孩子感受到被理解，再一步步引導他學習換位思考與情緒表達，才能真正幫助他從誤會中成長，學會被喜歡。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，對父母來說，接到學校通知或其他家長訊息的那一刻，心裡常會冒出：「又出事了嗎？」擔心、焦慮、甚至想立刻責問孩子。有時孩子怕被罵，會避重就輕，讓事情更難釐清；若真的造成受傷或損壞，家長還得處理後續的道歉或補償，那份壓力其實也不小。

黃閎新建議，這時可以先讓自己和孩子的情緒都安靜下來。先接住孩子：「你覺得被誤會一定很難受吧。」不要急著分析對錯，而是讓孩子知道「你願意聽」，這比急著教育更能打開他的心。等他願意開口後，再慢慢討論事情的經過，引導他思考：「你覺得這樣做，別人會不會不開心？」這能幫助孩子從被責怪的防衛，轉向思考行為的影響。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，讓孩子知道「你願意聽」，這比急著教育更能打開他的心；情境照。（圖取自freepik）

黃閎新提到，接著，可以帶著孩子練習換位思考。「如果今天別人這樣對你，你會怎麼想？」有的孩子會倔強地說：「我不在意啊。」這時可以補充：「每個人在意的地方不同，但你想要跟同學好好相處，就要學會讓人覺得自在地靠近你。」這樣的對話，能讓孩子在被理解的安全感中學習調整。

被告狀的孩子往往不是壞，而是還在練習怎麼被喜歡。有些孩子被排擠，有些孩子被欺負，也有些孩子被誤會。當父母願意陪他看懂別人的反應，教他換個方式表達自己，他也能從誤會與挫折中，慢慢長出成熟與同理。

