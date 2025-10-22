日本將開放藥局購買事後避孕藥 藥師盼台灣跟上國際腳步

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解。 （資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者林志怡／台北報導〕日本即將開放女性無需處方箋即可在藥局購買事後避孕藥，對此藥師認為，台灣應該跟上國際腳步，考慮將事後避孕藥列為非處方藥，藥師公會全聯會也擬定相關問卷，以排除女性現在沒有懷孕可能卻購買藥物、具有其他潛在疾病等情況，盼未來各界可以放下既有想法、往較開放的方向進行討論。

日本近期首次批准藥局販售緊急避孕藥（事後避孕藥），未來女性無需取得醫師處方箋，即可直接在藥局購買藥品，不限年齡、也無需家長同意，但事後避孕藥仍屬指示用藥，且購買藥物者需在藥師面前服用藥物；食藥署今年年中已開會決議，規劃參考日本經驗，讓女性在藥局領藥。

藥師公會全聯會常務監事李懿軒認為，除日本外，其他更加保守的國家，如穆斯林人口比例較高的馬來西亞等，也都已經將事後避孕藥列為非處方藥，台灣也應該跟上國際腳步，也希望未來食藥署試辦過程中不要增加太多複雜、不必要的障礙，同時也提供藥師教育訓練，藥師公會全聯會則已參考其他國家做法擬定問卷，希望屆時能協助第一線藥師把關與衛教。

此外，李懿軒說，日本要求現場服用藥物，是為了避免轉賣或轉送他人使用，但過去婦女團體擔憂，若牽涉到未成年性行為情況，當事人可能難以啟齒，並被迫曝露於具有壓力的氛圍下，對於最終台灣是否有類似要求，藥師都可以配合，相信可以往較開放的方向思考。

李懿軒表示，對於事後避孕藥轉類為指示用藥，醫師與婦產科醫學會團體立場可能方向比較不同，但其出發點仍是民眾用藥安全，未來仍需要各界放下既有想法，設法在保障民眾用藥權利又兼顧安全的情況下，跟上國際趨勢。

「方便最後變隨便就會有危險！」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈認為，半數以上事後避孕藥未經過醫師處方就被賣出，除可能錯過子宮外孕等潛在婦科疾病警訊，很多民眾其實不清楚該吃或不該吃，需要經過專業判斷才能決定是否用藥，且仍有民眾誤以為用藥後就不會懷孕。

食藥署則回應，事後避孕藥轉類涉及層面廣泛，除醫界、藥界之外，尚有兒少團體、家長團體、婦女團體等，各自有不同訴求事項，需多方深入溝通與協調以達成共識，食藥署持續對於日本執行之緊急事後避孕藥試辦計畫保持高度關注，並且密切追蹤其進展與成效，也持續規劃推動符合我國國情的試辦計畫。

