自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

日本將開放藥局購買事後避孕藥 藥師盼台灣跟上國際腳步

2025/10/22 18:30

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解。 （資料照，記者邱芷柔攝）

緊急事後避孕藥是否應從處方藥轉為指示用藥爭議多年未解。 （資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者林志怡／台北報導〕日本即將開放女性無需處方箋即可在藥局購買事後避孕藥，對此藥師認為，台灣應該跟上國際腳步，考慮將事後避孕藥列為非處方藥，藥師公會全聯會也擬定相關問卷，以排除女性現在沒有懷孕可能卻購買藥物、具有其他潛在疾病等情況，盼未來各界可以放下既有想法、往較開放的方向進行討論。

日本近期首次批准藥局販售緊急避孕藥（事後避孕藥），未來女性無需取得醫師處方箋，即可直接在藥局購買藥品，不限年齡、也無需家長同意，但事後避孕藥仍屬指示用藥，且購買藥物者需在藥師面前服用藥物；食藥署今年年中已開會決議，規劃參考日本經驗，讓女性在藥局領藥。

藥師公會全聯會常務監事李懿軒認為，除日本外，其他更加保守的國家，如穆斯林人口比例較高的馬來西亞等，也都已經將事後避孕藥列為非處方藥，台灣也應該跟上國際腳步，也希望未來食藥署試辦過程中不要增加太多複雜、不必要的障礙，同時也提供藥師教育訓練，藥師公會全聯會則已參考其他國家做法擬定問卷，希望屆時能協助第一線藥師把關與衛教。

此外，李懿軒說，日本要求現場服用藥物，是為了避免轉賣或轉送他人使用，但過去婦女團體擔憂，若牽涉到未成年性行為情況，當事人可能難以啟齒，並被迫曝露於具有壓力的氛圍下，對於最終台灣是否有類似要求，藥師都可以配合，相信可以往較開放的方向思考。

李懿軒表示，對於事後避孕藥轉類為指示用藥，醫師與婦產科醫學會團體立場可能方向比較不同，但其出發點仍是民眾用藥安全，未來仍需要各界放下既有想法，設法在保障民眾用藥權利又兼顧安全的情況下，跟上國際趨勢。

「方便最後變隨便就會有危險！」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈認為，半數以上事後避孕藥未經過醫師處方就被賣出，除可能錯過子宮外孕等潛在婦科疾病警訊，很多民眾其實不清楚該吃或不該吃，需要經過專業判斷才能決定是否用藥，且仍有民眾誤以為用藥後就不會懷孕。

食藥署則回應，事後避孕藥轉類涉及層面廣泛，除醫界、藥界之外，尚有兒少團體、家長團體、婦女團體等，各自有不同訴求事項，需多方深入溝通與協調以達成共識，食藥署持續對於日本執行之緊急事後避孕藥試辦計畫保持高度關注，並且密切追蹤其進展與成效，也持續規劃推動符合我國國情的試辦計畫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中