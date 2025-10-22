自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

三班護病比獎勵金上百家醫院被點名未說明用途 衛福部：違者嚴懲

2025/10/22 18:26

衛福部強調，三班護病比獎勵金屬「專款專用」，違規將嚴懲。（資料照）

衛福部強調，三班護病比獎勵金屬「專款專用」，違規將嚴懲。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕護理人力長期吃緊，衛福部去年起推動「三班護病比制度」達標獎勵，鼓勵醫院改善護理工作負荷，截至今年6月已發放逾7億元獎勵金，不過，台灣護理產業工會追蹤發現，至今仍有上百家醫院未說明獎勵金怎麼用，甚至有醫院拿來買制服、飲料或修繕設備，引發基層不滿，衛福部今（22日）強調，獎勵金屬「專款專用」，已啟動調查，違規將嚴懲。

台灣護理產業工會近日在臉書發文點名，包括台大醫院、台北榮總、亞東、雙和、高雄榮總、花蓮慈濟等醫院，都未公開獎勵金用途；即便部分醫院有公告，也傳出變相作法，有的用來修繕環境、買制服，引發外界質疑。

衛福部護理及健康照護司回應，「獎勵應專款專用」是基本原則，目前針對被點名醫院已啟動調查。截至今年6月該制度已發放7.08億元，經費僅能用於護理人員，如減輕排班負荷、強化留任誘因等，不得挪作行政或硬體用途。

護照司科長李雅琳表示，目前已接獲十多件投訴，多為尚未發放或未公告用途。雖無硬性時程，但衛福部希望醫院儘快執行。她強調，醫院絕對不能以獎勵金支付原本應支出的費用，「這是紅線，規範裡寫得很清楚。」

李雅琳表示，若查獲違規使用，將追回獎勵金並公告違規名單；若涉及偽造或詐欺，將依「刑法」偽造文書、登載不實或詐欺罪追究法律責任。目前健保署網站已公開各醫院三班護病比資料，「護助e起來」平台也揭露達標名單與經費運用情形，衛福部呼籲各醫院落實資訊公開，護理人員如有疑慮，可透過「護理職場爭議通報平台」申訴。

