自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》護腦聰明選 預防早發性失智的熱門早餐食品

2025/10/26 09:36

研究表示，黑巧克力可以改善大腦的血液流動並增強老年人的大腦功能，莓果可以保護細胞免受自由基等有毒分子的傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究表示，黑巧克力可以改善大腦的血液流動並增強老年人的大腦功能，莓果可以保護細胞免受自由基等有毒分子的傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕研究發現，簡單的飲食選擇，可能是預防早發型失智的關鍵。在《刺胳針》（Lancet）發表的重要研究曾指出，十多項最常見的失智風險因素其實是可以改變的，其中就包括飲食。近期的研究也表明，富含蛋白質、抗氧化劑等營養物質的食物，可以降低風險。

Daily Mail》報導，最近的研究表明，富含蛋白質、抗氧化劑和碳水化合物等營養物質的食物，可以最大程度地降低風險。過去因高脂肪與高膽固醇而長期被批評的雞蛋，近年來則因含有有助大腦健康的胺基酸而重獲關注，成為健康飲食的新寵。

同時，莓果類與深綠色葉菜富含抗氧化物，能保護負責記憶的大腦細胞，避免受到發炎反應的傷害。甚至連黑巧克力也被發現能促進腦部血液循環，並在老年時提升大腦功能。以下是進一步分析能抗失智風險的早餐食物：

●雞蛋

1顆大型雞蛋含有約150毫克的膽鹼，相當於每日建議攝取量的1/4。膽鹼是一種重要營養素，也存在於鮭魚、牛肝與雞肝等蛋白質食物中，能幫助維持記憶、情緒與肌肉控制。

雞蛋富含有助大腦健康的營養素，如膽鹼，可幫助維持記憶與學習能力。根據《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）的研究顯示，每週吃超過1顆雞蛋的年長者，其罹患失智症的風險比每週吃不到1顆的人低47%。

●莓果

草莓、藍莓與覆盆子等莓果類，因富含抗氧化物而廣為人知。抗氧化物能保護細胞，避免受到稱為自由基的有害分子破壞。

辛辛那提大學（University of Cincinnati）於2023年進行的一項研究發現，年齡介於50至65歲之間的成年人，若連續12週每天食用一杯草莓，在記憶測驗中的表現明顯優於服用安慰劑者，且出現憂鬱症狀的情形也較少。

●黑巧克力

研究表明，適量食用黑巧克力可以降低罹患失智症的風險。黑巧克力富含黃酮類化合物，這種化合物存在於植物性食物中，具有抗氧化和抗發炎特性，與莓果非常相似。類黃酮還能促進腦部血液循環，防止細胞受損，並提升整體大腦功能。

●全穀物和堅果

與雞蛋類似，碳水化合物長期以來被視為營養界的「壞角色」，因其與體重增加、高血糖及糖尿病等風險有關。然而，高血糖會損害腦細胞及腦部血管，進而可能導致失智症。

但像小麥、糙米與燕麥等全穀類食物，含有複合型碳水化合物，消化速度較慢，能穩定且持續地為身體提供葡萄糖來源。

此外，全穀類還富含膳食纖維，能在腸道中發酵生成短鏈脂肪酸，有助於調節大腦的發炎反應。

今年發表的研究也發現，每天吃一小把無鹽堅果，就足以降低整體罹患失智症的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中