健康網》護腦聰明選 預防早發性失智的熱門早餐食品

〔健康頻道／綜合報導〕研究發現，簡單的飲食選擇，可能是預防早發型失智的關鍵。在《刺胳針》（Lancet）發表的重要研究曾指出，十多項最常見的失智風險因素其實是可以改變的，其中就包括飲食。近期的研究也表明，富含蛋白質、抗氧化劑等營養物質的食物，可以降低風險。

《Daily Mail》報導，最近的研究表明，富含蛋白質、抗氧化劑和碳水化合物等營養物質的食物，可以最大程度地降低風險。過去因高脂肪與高膽固醇而長期被批評的雞蛋，近年來則因含有有助大腦健康的胺基酸而重獲關注，成為健康飲食的新寵。

同時，莓果類與深綠色葉菜富含抗氧化物，能保護負責記憶的大腦細胞，避免受到發炎反應的傷害。甚至連黑巧克力也被發現能促進腦部血液循環，並在老年時提升大腦功能。以下是進一步分析能抗失智風險的早餐食物：

●雞蛋

1顆大型雞蛋含有約150毫克的膽鹼，相當於每日建議攝取量的1/4。膽鹼是一種重要營養素，也存在於鮭魚、牛肝與雞肝等蛋白質食物中，能幫助維持記憶、情緒與肌肉控制。

雞蛋富含有助大腦健康的營養素，如膽鹼，可幫助維持記憶與學習能力。根據《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）的研究顯示，每週吃超過1顆雞蛋的年長者，其罹患失智症的風險比每週吃不到1顆的人低47%。

●莓果

草莓、藍莓與覆盆子等莓果類，因富含抗氧化物而廣為人知。抗氧化物能保護細胞，避免受到稱為自由基的有害分子破壞。

辛辛那提大學（University of Cincinnati）於2023年進行的一項研究發現，年齡介於50至65歲之間的成年人，若連續12週每天食用一杯草莓，在記憶測驗中的表現明顯優於服用安慰劑者，且出現憂鬱症狀的情形也較少。

●黑巧克力

研究表明，適量食用黑巧克力可以降低罹患失智症的風險。黑巧克力富含黃酮類化合物，這種化合物存在於植物性食物中，具有抗氧化和抗發炎特性，與莓果非常相似。類黃酮還能促進腦部血液循環，防止細胞受損，並提升整體大腦功能。

●全穀物和堅果

與雞蛋類似，碳水化合物長期以來被視為營養界的「壞角色」，因其與體重增加、高血糖及糖尿病等風險有關。然而，高血糖會損害腦細胞及腦部血管，進而可能導致失智症。

但像小麥、糙米與燕麥等全穀類食物，含有複合型碳水化合物，消化速度較慢，能穩定且持續地為身體提供葡萄糖來源。

此外，全穀類還富含膳食纖維，能在腸道中發酵生成短鏈脂肪酸，有助於調節大腦的發炎反應。

今年發表的研究也發現，每天吃一小把無鹽堅果，就足以降低整體罹患失智症的風險。

