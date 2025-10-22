自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》不孕症補助新制11月上路 超過一年未懷孕應共同就醫

2025/10/22 21:40

國健署說明，造成不孕的原因可能來自男女雙方，包括排卵或精子生成障礙、輸卵管或輸精管阻塞、內分泌異常等多種因素。（圖取自shutterstock）

國健署說明，造成不孕的原因可能來自男女雙方，包括排卵或精子生成障礙、輸卵管或輸精管阻塞、內分泌異常等多種因素。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕所謂「不孕」，一般是指「不易受孕」，在沒有避孕的情況下，經過12個月以上的性生活而沒有成功受孕，即稱為「不孕症」。國民健康署（下稱國健署）於臉書粉專發文提醒，造成不孕的原因可能來自男女雙方，包括排卵或精子生成障礙等多種因素，政府自110年7月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助2.0」，將於114年11月1日起推動「不孕症試管嬰兒補助3.0」，進一步擴大補助額度。

國健署說明，造成不孕的因素可能來自男女雙方：

男性不孕症因素：精子生成障礙、輸精管阻塞或粘黏、精索靜脈曲張、無精症、性功能障礙、男性染色體異常

女性不孕症因素：排卵障礙、輸卵管阻塞或粘黏、子宮內膜異位症、多囊性卵巢症候群、子宮頸和子宮因素、免疫因素、內分泌異常、女性染色體異常。

國健署表示，也有可能是混合因素或不明原因所致，因此如有不孕困擾，夫妻應一起就醫，共同面對。政府自110年7月1日起實施「不孕症試管嬰兒補助2.0」，擴大補助對象至妻未滿45歲之不孕夫妻，並將於114年11月1日起推動「不孕症試管嬰兒補助3.0」，進一步擴大補助額度。

國健署補充，符合資格的夫妻若經醫師診斷需進行試管嬰兒療程，可至全台特約人工生殖機構就醫，並透過特約機構線上申請補助，歡迎多加利用。

