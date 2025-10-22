自由電子報
健康網》東北季風續帶雨勢 醫談4大傳染病

2025/10/22 20:01

新北市昨天雨勢不斷，但未停班課，許多家長冒雨接送孩子上、放學。（記者賴筱桐攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近期陰雨綿綿，中央氣象署指出，台北市、新北市山區過去24小時雨量達到超大豪雨等級。輔大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，下雨也是部分呼吸道疾病發生的主因，同時提出預防措施。

據報導，中央氣象署表示，台北市、新北市山區過去24小時雨量達到超大豪雨等級；明（23）日白天至晚間雨勢雖逐漸減弱，但東北風影響下，水氣持續偏多，主要雨區分佈於宜蘭山區，北部山區降雨則稍有減少，花蓮要持續留意局部大雨；明晚至後天清晨降雨則逐漸趨緩。

胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」表示，下雨也是造成呼吸道疾病的常見原因，下雨天常見的呼吸道疾病有：

●感冒和流感：在雨季，病毒更容易在潮濕的環境中傳播，因此感冒和流感的風險也會增加。這些疾病通常伴隨著咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等症狀。預防方法很簡單，就是保持良好的個人衛生，勤洗手，避免接觸已感染的人群，並及時接種流感疫苗。

●氣喘和過敏：潮濕的環境是黴菌的溫床，黴菌孢子和花粉等過敏原在雨季容易變多，導致呼吸道發炎和氣喘發作。我會建議過敏患者盡量避免接觸過敏原，保持室內乾燥清潔，並根據使用適當的抗過敏藥物。

●肺炎和支氣管炎：除了黴菌外，潮濕的天氣也是細菌和病毒生長的理想環境，這可能導致肺炎和支氣管炎等呼吸道感染。請務必保持室內通風，避免長時間暴露在潮濕的環境中，可以降低感染的風險。

●鼻竇炎：潮濕的環境容易導致鼻內分泌物變的濃稠，進而引發鼻竇炎。我會建議按時進行適當的鼻部清潔，保持鼻腔通暢，可以有效預防鼻竇炎。

