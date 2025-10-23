自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》牙口不好胃口差？ 5大食物「這樣料理」營養更均衡

2025/10/23 19:27

營養師吳庭妮表示，若水果太硬，建議可與蔬菜、堅果一起打成綠拿鐵飲用，營養好入口；示意圖。（圖取自freepik）

營養師吳庭妮表示，若水果太硬，建議可與蔬菜、堅果一起打成綠拿鐵飲用，營養好入口；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否開始覺得爸媽吃得越來越少、越來越挑？其實不只是長輩，很多中年人因為牙口不好、吞嚥困難，也開始營養不均衡。營養師吳庭妮表示，料理五穀類、肉類、蔬果、堅果等食物時，可多使用冷藏、冷凍、軟化肉質法、打成綠拿鐵、以堅果粉或好油取代堅果等小技巧，不僅可改變食物質地，也能讓牙口不好的中老年人吃得均衡營養又健康。

如何讓中老年人或是牙口不好的人也能享受飲食、吃得健康？吳庭妮於臉書專頁發文建議，煮飯或料理時，針對以下5類食物可視情況使用烹調小撇步，讓食物好食用：

五穀類：紫米、糙米等可以先洗淨冷藏一天再烹煮，若仍覺得偏硬，可將冷藏一天的米瀝乾後，冷凍一天後再烹煮，口感會更軟。

肉類：可分為3種方式處理，有助軟化肉質，包括：物理法採逆紋切片、切絲、薄片或輕捶打；酵素法可利用鳳梨、奇異果、檸檬、薑泥等醃肉；醃製法可用優格、醋、紅酒或鹽麴醃肉。

蔬菜：芹菜、甜椒、花椰菜等較硬的蔬菜，可切好後先冷凍1-3天再煮。

水果：挑選較軟的水果，如葡萄、藍莓、奇異果。若水果太硬，也可與蔬菜、堅果一起打成綠拿鐵飲用。

堅果：堅果粉、黑芝麻粉可加入飲品中，或少添加的堅果醬；烹調時用好油取代。

吳庭妮表示，如果牙齒不好又無法自己煮，建議可以選擇「銀髮友善食品」。這類食品依質地不同，常分為容易咀嚼、牙齦咀嚼、舌頭壓碎、無需咀嚼等，可提供不同需求的選擇。

吳庭妮也提醒，若已有咀嚼或吞嚥困難問題，建議尋求專業評估，可諮詢家醫科醫師、社區營養師或語言治療師，依照評估結果，再選擇合適的飲食質地。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中