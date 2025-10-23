健康網》牙口不好胃口差？ 5大食物「這樣料理」營養更均衡

營養師吳庭妮表示，若水果太硬，建議可與蔬菜、堅果一起打成綠拿鐵飲用，營養好入口；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否開始覺得爸媽吃得越來越少、越來越挑？其實不只是長輩，很多中年人因為牙口不好、吞嚥困難，也開始營養不均衡。營養師吳庭妮表示，料理五穀類、肉類、蔬果、堅果等食物時，可多使用冷藏、冷凍、軟化肉質法、打成綠拿鐵、以堅果粉或好油取代堅果等小技巧，不僅可改變食物質地，也能讓牙口不好的中老年人吃得均衡營養又健康。

如何讓中老年人或是牙口不好的人也能享受飲食、吃得健康？吳庭妮於臉書專頁發文建議，煮飯或料理時，針對以下5類食物可視情況使用烹調小撇步，讓食物好食用：

●五穀類：紫米、糙米等可以先洗淨冷藏一天再烹煮，若仍覺得偏硬，可將冷藏一天的米瀝乾後，冷凍一天後再烹煮，口感會更軟。

●肉類：可分為3種方式處理，有助軟化肉質，包括：物理法採逆紋切片、切絲、薄片或輕捶打；酵素法可利用鳳梨、奇異果、檸檬、薑泥等醃肉；醃製法可用優格、醋、紅酒或鹽麴醃肉。

●蔬菜：芹菜、甜椒、花椰菜等較硬的蔬菜，可切好後先冷凍1-3天再煮。

●水果：挑選較軟的水果，如葡萄、藍莓、奇異果。若水果太硬，也可與蔬菜、堅果一起打成綠拿鐵飲用。

●堅果：堅果粉、黑芝麻粉可加入飲品中，或少添加的堅果醬；烹調時用好油取代。

吳庭妮表示，如果牙齒不好又無法自己煮，建議可以選擇「銀髮友善食品」。這類食品依質地不同，常分為容易咀嚼、牙齦咀嚼、舌頭壓碎、無需咀嚼等，可提供不同需求的選擇。

吳庭妮也提醒，若已有咀嚼或吞嚥困難問題，建議尋求專業評估，可諮詢家醫科醫師、社區營養師或語言治療師，依照評估結果，再選擇合適的飲食質地。

