健康網》更年期照護新視野 從生理變遷到整合治療的全人觀點

專家表示，女性更年期非疾病，而是身體重組與再適應的生理歷程；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕更年期是女性45至55歲間自然而深刻的生理轉變期。定義為連續12個月無自然月經，反映卵巢功能自然衰退。此階段並非單純代表生殖功能終止，更伴隨內分泌失衡，進而牽動神經、心血管、骨骼、代謝與泌尿生殖等系統。本文探討更年期女性的臨床表徵與治療策略，強調個人化與整合性醫療照護之重要性。

婦產科醫師邱筱宸在永越健康管理中心健康新知上指出，更年期的核心在於卵巢濾泡耗竭所導致的雌激素（E2）與黃體素（P4）下降。早期常見為黃體素分泌不穩，造成經期紊亂；後期則出現雌激素濃度下滑與FSH上升（>40 IU/L），成為常見的生化診斷依據。

請繼續往下閱讀...

雌激素的缺乏對全身造成系統性影響，主要表現方面：

●神經系統：雌激素參與下視丘體溫調節，濃度降低會使調節閾值下移，出現潮熱與夜汗。其亦影響GABA與血清素等神經傳導物質，造成睡眠障礙、情緒波動與主觀記憶力下降。

●泌尿生殖系統：雌激素維持陰道上皮厚度、pH穩定與菌叢平衡。其下降會引起陰道萎縮、乾澀與性交疼痛，亦增加泌尿道感染風險，此群症狀統稱為更年期泌尿生殖道症候群（Genitourinary Syndrome of Menopause, GSM）。

●骨骼與代謝系統：雌激素抑制破骨細胞、促進成骨細胞活性，其缺乏造成骨質流失與骨折風險上升。同時也影響脂質代謝，導致LDL-C上升、HDL-C下降，合併內臟脂肪堆積與胰島素阻抗，增加代謝症候群機率。

臨床表徵

更年期症狀呈多樣化，常見包括：

●血管舒縮症狀：潮熱、夜汗為最典型，影響約七成以上女性。

●情緒與認知改變：如焦慮、失眠、憂鬱與記憶力下降。

●GSM表現：陰道乾澀、性交疼痛、尿頻與反覆感染。

●骨質與肌肉流失：增加跌倒與骨折風險。

●代謝異常：體脂集中於腹部，合併血壓、血糖與血脂異常。

儘管上述症狀多非急性疾病表現，卻明顯影響生活品質，長期恐影響心血管與骨骼健康。

治療策略：荷爾蒙與非荷爾蒙的個人化照護

荷爾蒙治療（MHT）

根據北美更年期學會（NAMS, 2022）與國際更年期學會（IMS, 2023）建議，荷爾蒙治療為中重度更年期症狀最有效之第一線治療方式。適應症包括血管舒縮症狀、GSM、骨質疏鬆預防與情緒障礙等。

●治療形式：包括口服、經皮貼片或陰道凝膠。子宮未切除者應合併黃體素，以避免子宮內膜增生與癌化風險。

●治療時機：建議於停經10年內或年齡未滿60歲啟動，以降低心血管及腫瘤風險，符合「黃金治療窗」原則。

●療程監測：治療期間需定期追蹤乳房影像、子宮內膜厚度、骨密度與代謝指標，並依個人狀況調整劑量。

非荷爾蒙療法

不適合或不願接受荷爾蒙治療者可考慮非荷爾蒙替代方案：

●SSRI/SNRI：可緩解血管舒縮與情緒症狀，常用於有乳癌病史者。

●SERM類藥物：如Raloxifene可預防骨鬆且不刺激子宮內膜，對乳腺具有保護性。

●局部治療：GSM患者可使用低劑量陰道雌激素乳膏或陰道塞劑，長期使用安全性高。

●骨鬆藥物：如雙磷酸鹽、Denosumab等，適用於骨折高風險女性。

生活型態與預防

●運動與營養：每週至少150分鐘中等強度有氧運動，合併阻力訓練；飲食建議高鈣、高纖、攝取優質蛋白與維生素D。

●心理調適與行為介入：包括冥想、認知行為治療與社交參與，有助緩解情緒與提升生活滿意度。

●輔助療法：如異黃酮、黑升麻與中醫調理，部份研究顯示可緩解潮熱與失眠，但應與醫師共同評估安全性。

風險評估與個人化療程管理

治療應基於風險效益評估，需特別考量乳癌家族史、心血管疾病、血栓體質、子宮內膜疾病與個人治療偏好。有子宮者進行系統性雌激素治療時，合併黃體素為必要措施；局部治療雖風險低，仍建議年度婦科檢查與陰道評估。

更年期：健康轉機而非退化

更年期非疾病，而是身體重組與再適應的生理歷程。隨醫療進展與女性健康意識的提升，醫療照護不僅止於症狀控制，更整合生理、心理與預防觀點，協助女性走過這段轉型期，展現穩定韌性的第二青春。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法