健康 > 名人健康事

健康網》沒藝人因「近視」免役 醫：高度近視恐併發症

2025/10/23 11:33

近日又傳多名男星涉嫌閃兵，眼科醫師洪國磯發現，沒有人以「高度近視」免役。圖為修杰楷遭上銬拘提回警局。（記者陸運鋒攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近日驚傳多位知名男星涉嫌閃兵，包含修杰楷、陳柏霖等人。眼科醫師洪國磯說明，這些個案中，沒有人是「高度近視」免役；若視力超過1100度，恐有青光眼等併發症，甚至不能做近視雷射。

洪國磯在臉書粉專「Dr.G - 追光醫師 洪國磯」表示，以過去的規定來說，高度近視免役的條件相當高，球面當量（近視+散光除以二）要小於-11D（等於要超過1100度 ）。

洪國磯警告，若是把自己眼睛度數弄到這麼重，未來的高度近視併發症相當多。包括：青光眼、白內障、視網膜剝離、黃斑部病變，不勝枚舉。以藝人角度來講，不戴眼鏡根本看不到，更不用說唱唱跳跳了；近視雷射條件也不足，「可以想見不會有藝人想用這個條件免役啦。」洪國磯補充，近年調整後較為嚴格：度數要超過1100，矯正視力不能超過0.6。

而近期的規定則略有不同。2020年行政院公報發表《體位區分標準第二條附件修正草案》，其中與視力有關的免役體位為：一眼矯正視力在0.1以下（含僅可辨指數、手動、光感，或無光感）者。一眼散瞳後驗光度數逾11屈光度，且最佳矯正視力未達0.6者。兩眼散瞳後，驗光度數相差逾5屈光度，且最佳矯正視力未達0.6者。

