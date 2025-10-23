健康網》地中海飲食升級！ 醫推「改良版」打造強健心臟

心臟科醫師建議，不妨嘗試改良版的「魚素」地中海飲食，對心臟健康有益；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位心臟科醫師分享了他自己實行的「魚素地中海飲食」，改良自地中海飲食，他認為這項改良是「理想的心臟保護型飲食計畫」。換言之，既有飽足感、吃得開心，並擁有健康。

《Today》報導，地中海飲食以有益心臟與大腦健康而聞名，甚至還能幫助維持或減輕體重。地中海飲食的核心重點在於多攝取植物性食物，如水果、蔬菜、豆類、全穀物、種子與堅果，並大量使用特級初榨橄欖油。許多心臟科醫師會建議病人採用這種飲食方式，將其融入日常生活中，保持心臟健康。

聖路克中美心臟研究中心心臟科醫師詹姆斯・歐基夫（Dr. James O'Keefe）表示，只要做幾個小調整，這種飲食就能變得更加健康。

心臟科醫建議：試試「魚素」地中海飲食

「魚素地中海飲食」（Pesco-Mediterranean Diet）是一種地中海飲食的改良版本。這種變化版仍屬於多數人熟悉的地中海飲食，但只做了2項小調整。它強調以魚類和海鮮作為主要的動物性蛋白質來源，而非瘦紅肉或家禽。

歐基夫表示：「這種飲食讓人有飽足感、吃得開心、美味又非常健康。」他本人也實行這種飲食，並共同撰寫了一篇評論文章，將魚素地中海飲食稱為「理想的護心飲食」。

此外，魚素地中海飲食也結合了每日間歇性斷食，類似「168」的方式，也就是一天中僅在8小時內進食。

歐基夫強調，魚類與海鮮提供高品質蛋白質，不僅能讓人有飽足感，還對於維持肌肉與骨骼的健康發展非常重要。此飲食計劃自然減少了糖、鈉、高度加工食品、精緻碳水化合物、飽和脂肪和脂肪或加工肉類。

更重要的是，魚類與海鮮富含Omega-3脂肪酸，同時也是鋅、碘、硒、維生素B群、鈣與鎂等營養素的良好來源。

如何開始實行

專家建議，可從以下幾個重點入門：

●每週至少吃3次魚類或海鮮，作為主要蛋白質來源。

●優先選擇低汞魚類，如鮭魚、沙丁魚、鱒魚、鯡魚與鯷魚。

●每天實行12至16小時的間歇性斷食，養成穩定飲食節奏。

●每天攝取至少3份蔬菜、2份水果，搭配全穀類、豆類與堅果。

●烹調時多使用特級初榨橄欖油，取代動物性油脂。

歐基夫補充，飲食不必複雜，也不需極端限制，只要在日常中融入正確的食材與習慣，就能兼顧健康、美味與心臟保護。

