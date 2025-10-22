健康網》發燒頭痛、拉肚子以為中感冒？ 醫：小心感染鉤端螺旋體病

近日豪雨來襲，仁禾診所肝膽胃腸科醫師郭東恩提醒，應避免接觸受污的土壤或水，以免感染鉤端螺旋體病，初期症狀類似感冒，嚴重恐致死；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日由於受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地連日來也降下間歇性豪雨。對此，仁禾診所肝膽胃腸科醫師郭東恩特別提醒，須特別當心若接觸受污的土壤或水，恐感染「鉤端螺旋體病」，初期症狀類似感冒，可能出現發燒、頭痛、腸胃不適等，嚴重者可能腎衰竭，甚至死亡。

郭東恩於臉書專頁「仁禾診所」發文說明，鉤端螺旋體是一種形狀像鉤子的細菌，會人畜共通傳染，在熱帶與亞熱帶區最常見，動物宿主以鼠、犬、豬、牛、馬、羊為主。

請繼續往下閱讀...

至於得到鉤端螺旋體病會有哪些症狀？郭東恩進一步解釋，感染鉤端螺旋體的症狀多元，初期或許像感冒，可能會出現頭痛、發燒、畏寒、腸胃不適等情況，也可能有腦膜炎症狀，嚴重者可能導致腎衰竭、出血，甚至死亡。

除淹水災情可能感染外，什麼情況下也可能感染鉤端螺旋體病？郭東恩表示，此病症最常發生於農牧工作者身上，當有受感染的動物（如老鼠、牛、豬等）排泄物，人再接觸了受污染的土壤或水，就可能透過皮膚或黏膜感染鉤端螺旋體病。

如何預防鉤端螺旋體病？郭東恩提醒，最重要的就是從事相關工作時，務必做好防護措施，包括：穿戴手套、雨鞋罩等，避免皮膚被劃傷或是接觸感染。結束工作後，務必充分清淨雙手與身體。此外，飲用水一定要煮沸，並且做好環境清潔，完善防鼠措施等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法