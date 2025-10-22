自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》發燒頭痛、拉肚子以為中感冒？ 醫：小心感染鉤端螺旋體病

2025/10/22 19:36

近日豪雨來襲，仁禾診所肝膽胃腸科醫師郭東恩提醒，應避免接觸受污的土壤或水，以免感染鉤端螺旋體病，初期症狀類似感冒，嚴重恐致死；情境照。（圖取自freepik）

近日豪雨來襲，仁禾診所肝膽胃腸科醫師郭東恩提醒，應避免接觸受污的土壤或水，以免感染鉤端螺旋體病，初期症狀類似感冒，嚴重恐致死；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近日由於受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地連日來也降下間歇性豪雨。對此，仁禾診所肝膽胃腸科醫師郭東恩特別提醒，須特別當心若接觸受污的土壤或水，恐感染「鉤端螺旋體病」，初期症狀類似感冒，可能出現發燒、頭痛、腸胃不適等，嚴重者可能腎衰竭，甚至死亡。

郭東恩於臉書專頁「仁禾診所」發文說明，鉤端螺旋體是一種形狀像鉤子的細菌，會人畜共通傳染，在熱帶與亞熱帶區最常見，動物宿主以鼠、犬、豬、牛、馬、羊為主。

至於得到鉤端螺旋體病會有哪些症狀？郭東恩進一步解釋，感染鉤端螺旋體的症狀多元，初期或許像感冒，可能會出現頭痛、發燒、畏寒、腸胃不適等情況，也可能有腦膜炎症狀，嚴重者可能導致腎衰竭、出血，甚至死亡。

除淹水災情可能感染外，什麼情況下也可能感染鉤端螺旋體病？郭東恩表示，此病症最常發生於農牧工作者身上，當有受感染的動物（如老鼠、牛、豬等）排泄物，人再接觸了受污染的土壤或水，就可能透過皮膚或黏膜感染鉤端螺旋體病。

如何預防鉤端螺旋體病？郭東恩提醒，最重要的就是從事相關工作時，務必做好防護措施，包括：穿戴手套、雨鞋罩等，避免皮膚被劃傷或是接觸感染。結束工作後，務必充分清淨雙手與身體。此外，飲用水一定要煮沸，並且做好環境清潔，完善防鼠措施等。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中