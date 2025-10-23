健康網》不一定靠藥！ 研究：「正念冥想」降IBD發炎近2成

據研究顯示，「正念冥想」等心理療法，對發炎性腸道疾病（IBD）患者可能具有療效；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕發炎性腸道疾病（IBD）包含克隆氏症與潰瘍性結腸炎，患者經常腹痛，病情發作時1天可能跑廁所10多次。據研究顯示，「正念冥想」等心理療法，對發炎性腸道疾病（IBD）患者的療效，甚至可能優於藥物與運動。

腎臟科醫師江守山在臉書專頁「江守山醫師」發文分享，正念冥想比藥物更能緩解發炎性腸道疾病（IBD）症狀。儘管有些醫生仍然堅持發炎性腸道疾病並非完全由心理因素引起，但正念冥想可以幫助緩解部分症狀。他引述研究說明，任何改善情緒的療法，例如，正念冥想或「談話療法」，又或是認知行為療法（CBT），似乎能將發炎減少近20%。

發炎性腸道疾病IBD，例如，克隆氏症和潰瘍性結腸炎，是一種自體免疫疾病，涉及消化道炎症，可導致慢性疲勞、疼痛和嚴重的食物過敏。病毒感染是最有可能的病因。

倫敦國王學院的研究人員分析了28項涉及1789名患者的研究發現，心理療法（例如認知行為療法CBT、接納與承諾療法和正念冥想）對發炎性腸道疾病的患者減輕發炎最為有效。這些療法將發炎減少了約18%，並且比抗憂鬱藥物或運動更有效。

研究人員之一瓦萊麗亞·蒙德里說，情緒的改善可以透過調節免疫系統來影響身體疾病。研究發現，與壓力相關的情緒會加劇炎症，而該研究亦表明，透過改善情緒，能減少這種炎症。

