逆轉糖尿病前期 別只減重！研究：運動、飲食有幫助

最新研究表明，減重並非逆轉糖尿病前期必要條件。圖為減重示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕對於血糖水平異常高的人來說，減肥通常被認為是預防糖尿病發展的主要方法 。但德國1項新研究顯示，即使參與者體重幾乎沒有減輕，遵循飲食和運動指南也可以將罹患第2型糖尿病的風險降低71%。

根據《科學報》（Science Alert）報導，這項實驗由德國圖賓根大學研究人員執行，被發表在自然醫學期刊上。該研究涉及1105名糖尿病前期患者，他們被建議遵循1項為期12個月的計畫，改善飲食和運動習慣以達到減肥目的。

在234名到年底體重仍未減輕的患者中，有51人仍符合糖尿病前期緩解的血糖標準。這51人罹患第2型糖尿病的可能性，比其他183人低約71%。

此結果與那些減重並達成糖尿病前期緩解的參與者的情況相似，後者第2型糖尿病風險降低了73%。

對其中一部分參與者的進一步分析表明，體內脂肪儲存的位置是1個重要因素。與血糖值持續升高的人相比，血糖值恢復正常且體重未減輕的人的內臟脂肪（器官周圍）百分比較低。

德國圖賓根大學糖尿病專家比肯菲爾德（Andreas Birkenfeld）表示，恢復正常的空腹血糖值是預防第二型糖尿病的最重要目標，不一定是體重計上的數字。

比肯菲爾德指出，減肥仍然對預防糖尿病發展有益，但研究數據表明，減肥並非預防糖尿病的「必要條件」。他補充，無論體重是否減輕，運動和均衡飲食都會對血糖水平產生積極影響。

雖然此研究沒有否定減重在降低糖尿病風險上的重要性，但可能會促使人們重新思考在治療糖尿病前期的策略中，應該優先考慮哪些方面。

