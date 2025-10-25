健康網》血管逆齡有方！研究：日吃5顆核桃 降壞膽固醇又穩壓

營養師薛曉晶表示，據國外研究，核桃因富含α-次亞麻油酸（ALA）與多酚，有助維持血管彈性，尤其適合外食、三高風險等族群攝取；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，血管通常也會開始慢慢老化，增加罹患心血管疾病的風險。營養師薛曉晶表示，根據國外多項臨床研究證實，核桃富含α-次亞麻油酸（ALA）與多酚，每天只要攝取5-6顆的，能夠有效降壞膽固醇、穩血壓，讓你的血管逆齡又「除鏽」，可說是溫和又強效的日常飲食保健食物。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文說，「想讓你的心血管逆齡10歲？每天一小把核桃就能辦到！」別以為這只是誇大其詞，多項臨床研究證實，每天僅需攝取5-6顆核桃，就能為血管「除鏽」。原因在於核桃富含α-次亞麻油酸（ALA）與多酚，可有效降低壞膽固醇、穩定血壓，並維持血管彈性；日常飲食中可予以補充，尤其適合長期外食、壓力大、有三高風險的人攝取。

薛曉晶進一步提及，2018年刊登於《American Journal of Clinical Nutrition》的統合分析也指出，每日攝取30–60克核桃，可顯著降低總膽固醇3.25%、LDL壞膽固醇3.73%，且不影響好膽固醇。

此外，2019年《Hypertension》發表的WAHA試驗更證實，長者若持續2年每天攝取核桃，高血壓族群的收縮壓平均下降5-6mmHg。這代表核桃可在不藉助藥物的情況下，穩定血脂與血壓，為心血管高風險族群提供雙重防護。

薛曉晶也建議，日常可將核桃加入飲食菜單中，無論是添加在早餐的燕麥、優格中，或是作為下午茶點心，只要簡單微小的飲食改變，長期下來將為你的血管帶來年輕10歲的彈性。

