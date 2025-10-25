自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》血管逆齡有方！研究：日吃5顆核桃 降壞膽固醇又穩壓

2025/10/25 19:55

營養師薛曉晶表示，據國外研究，核桃因富含α-次亞麻油酸（ALA）與多酚，有助維持血管彈性，尤其適合外食、三高風險等族群攝取；示意圖。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶表示，據國外研究，核桃因富含α-次亞麻油酸（ALA）與多酚，有助維持血管彈性，尤其適合外食、三高風險等族群攝取；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，血管通常也會開始慢慢老化，增加罹患心血管疾病的風險。營養師薛曉晶表示，根據國外多項臨床研究證實，核桃富含α-次亞麻油酸（ALA）與多酚，每天只要攝取5-6顆的，能夠有效降壞膽固醇、穩血壓，讓你的血管逆齡又「除鏽」，可說是溫和又強效的日常飲食保健食物。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文說，「想讓你的心血管逆齡10歲？每天一小把核桃就能辦到！」別以為這只是誇大其詞，多項臨床研究證實，每天僅需攝取5-6顆核桃，就能為血管「除鏽」。原因在於核桃富含α-次亞麻油酸（ALA）與多酚，可有效降低壞膽固醇、穩定血壓，並維持血管彈性；日常飲食中可予以補充，尤其適合長期外食、壓力大、有三高風險的人攝取。

薛曉晶進一步提及，2018年刊登於《American Journal of Clinical Nutrition》的統合分析也指出，每日攝取30–60克核桃，可顯著降低總膽固醇3.25%、LDL壞膽固醇3.73%，且不影響好膽固醇。

此外，2019年《Hypertension》發表的WAHA試驗更證實，長者若持續2年每天攝取核桃，高血壓族群的收縮壓平均下降5-6mmHg。這代表核桃可在不藉助藥物的情況下，穩定血脂與血壓，為心血管高風險族群提供雙重防護。

薛曉晶也建議，日常可將核桃加入飲食菜單中，無論是添加在早餐的燕麥、優格中，或是作為下午茶點心，只要簡單微小的飲食改變，長期下來將為你的血管帶來年輕10歲的彈性。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中