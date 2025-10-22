自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》甜食吃多變「黑脖子」！ 醫警：小心兒童陷糖尿病風險

2025/10/22 18:23

劉博仁建議家長，家中少買含糖飲料與零食，不要讓孩子「看得到就想吃」；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉博仁建議家長，家中少買含糖飲料與零食，不要讓孩子「看得到就想吃」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕父母如果發現，孩子的脖子出現一圈黑黑的色素，摸起來粗粗的，會誤以為洗澡沒有洗乾淨的「髒污」，不以為意。科博特診所院長劉博仁提醒，這可能是「黑色棘皮症」，是胰島素阻抗的早期警訊，若不及時改變飲食習慣，恐怕日後演變為糖尿病與脂肪肝。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，這名孩子體重超過70公斤、體脂達38%，雖然空腹血糖仍在正常值，但胰島素濃度異常偏高，胰島素阻抗指數嚴重超標，甚至出現脂肪肝。這一切都與長期攝取過多甜食，及精緻澱粉有關。

什麼是胰島素阻抗？

胰島素是調節血糖的關鍵激素，當飲食中糖分與澱粉攝取過量時，胰島素需大量分泌來維持血糖平衡。長期如此，細胞對胰島素變得「麻木」，使血糖控制能力下降。這不僅導致脂肪堆積於腹部與肝臟，也會讓皮膚產生黑色棘皮症。若未改善，最終可能發展成糖尿病與代謝症候群。

造成胰島素阻抗的食物

造成胰島素阻抗的元凶包括：含糖飲料、果汁、珍珠奶茶、餅乾、蛋糕、冰淇淋、白飯、白麵、吐司及速食麵。醫師提醒，這些食物會讓血糖短時間劇烈升高，促使胰島素大量分泌，長期下來破壞代謝平衡。夜市中的手搖飲、煉乳、糖醋醬等甜味調料，也是潛在危險來源。

這些食物讓血糖劇烈上升，刺激胰島素大量分泌，長期下來，代謝系統就會崩壞。

改善之道：從餐桌與生活做起

劉博仁提到，想要逆轉胰島素阻抗，必須從飲食與生活習慣著手：

●控制飲食：以高纖維蔬菜與優質蛋白質為主餐，選擇低升糖指數食物如糙米、地瓜與豆類，並以橄欖油或酪梨油取代反式脂肪。餐後可搭配少量堅果或蔬菜，延緩血糖上升。

●規律運動：每週5天、每天30分鐘以上的中等強度運動，如快走或游泳，肌肉運動可幫助胰島素有效利用血糖。

●改善生活習慣：充足睡眠與控制體重同樣關鍵，熬夜與肥胖都會惡化胰島素阻抗。

許多孩子的飲食問題，其實不是「嘴饞」，而是環境造成的。劉博仁建議家長，家中少買含糖飲料與零食，不要讓孩子「看得到就想吃」；用水果切盤代替甜食，特別是低糖水果（奇異果、莓果、芭樂）；用「選擇題」的方式讓孩子參與飲食，例如：「今天想吃烤雞還是豆腐？」而不是「要不要吃甜點？」這些做法會讓孩子理解：健康飲食不是懲罰，而是讓身體更有力量的方式。

劉博仁總結，黑色棘皮症是「早期警訊」，提醒著代謝系統已經亮紅燈。從這位孩子的例子，我們看到糖，不只是甜的誘惑，更可能是慢性病的開端。健康的飲食教育，應該從家庭開始。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中