健康網》甜食吃多變「黑脖子」！ 醫警：小心兒童陷糖尿病風險

劉博仁建議家長，家中少買含糖飲料與零食，不要讓孩子「看得到就想吃」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕父母如果發現，孩子的脖子出現一圈黑黑的色素，摸起來粗粗的，會誤以為洗澡沒有洗乾淨的「髒污」，不以為意。科博特診所院長劉博仁提醒，這可能是「黑色棘皮症」，是胰島素阻抗的早期警訊，若不及時改變飲食習慣，恐怕日後演變為糖尿病與脂肪肝。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，這名孩子體重超過70公斤、體脂達38%，雖然空腹血糖仍在正常值，但胰島素濃度異常偏高，胰島素阻抗指數嚴重超標，甚至出現脂肪肝。這一切都與長期攝取過多甜食，及精緻澱粉有關。

什麼是胰島素阻抗？

胰島素是調節血糖的關鍵激素，當飲食中糖分與澱粉攝取過量時，胰島素需大量分泌來維持血糖平衡。長期如此，細胞對胰島素變得「麻木」，使血糖控制能力下降。這不僅導致脂肪堆積於腹部與肝臟，也會讓皮膚產生黑色棘皮症。若未改善，最終可能發展成糖尿病與代謝症候群。

造成胰島素阻抗的食物

造成胰島素阻抗的元凶包括：含糖飲料、果汁、珍珠奶茶、餅乾、蛋糕、冰淇淋、白飯、白麵、吐司及速食麵。醫師提醒，這些食物會讓血糖短時間劇烈升高，促使胰島素大量分泌，長期下來破壞代謝平衡。夜市中的手搖飲、煉乳、糖醋醬等甜味調料，也是潛在危險來源。

改善之道：從餐桌與生活做起

劉博仁提到，想要逆轉胰島素阻抗，必須從飲食與生活習慣著手：

●控制飲食：以高纖維蔬菜與優質蛋白質為主餐，選擇低升糖指數食物如糙米、地瓜與豆類，並以橄欖油或酪梨油取代反式脂肪。餐後可搭配少量堅果或蔬菜，延緩血糖上升。

●規律運動：每週5天、每天30分鐘以上的中等強度運動，如快走或游泳，肌肉運動可幫助胰島素有效利用血糖。

●改善生活習慣：充足睡眠與控制體重同樣關鍵，熬夜與肥胖都會惡化胰島素阻抗。

許多孩子的飲食問題，其實不是「嘴饞」，而是環境造成的。劉博仁建議家長，家中少買含糖飲料與零食，不要讓孩子「看得到就想吃」；用水果切盤代替甜食，特別是低糖水果（奇異果、莓果、芭樂）；用「選擇題」的方式讓孩子參與飲食，例如：「今天想吃烤雞還是豆腐？」而不是「要不要吃甜點？」這些做法會讓孩子理解：健康飲食不是懲罰，而是讓身體更有力量的方式。

劉博仁總結，黑色棘皮症是「早期警訊」，提醒著代謝系統已經亮紅燈。從這位孩子的例子，我們看到糖，不只是甜的誘惑，更可能是慢性病的開端。健康的飲食教育，應該從家庭開始。

