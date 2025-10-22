自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

銀髮族福音！研究：1週1天走4千步 死亡風險降逾2成

2025/10/22 15:38

最新研究指出，長者即便一週只有一、兩天步行4000步，也能顯著降低早逝風險，顯示「有動就有差」；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究指出，長者即便一週只有一、兩天步行4000步，也能顯著降低早逝風險，顯示「有動就有差」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於許多難以維持每日運動習慣的年長者而言，一項最新研究帶來了令人鼓舞的消息。由美國哈佛大學主導的研究顯示，銀髮族即便一週只有一、兩天達到每日步行4000步的目標，與完全不運動的人相比，其因各種原因導致的早逝風險，仍能顯著降低約4分之1。

根據英國《衛報》報導，這項發表於《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）的研究，追蹤了1萬3547名平均年齡72歲的美國女性長達10年。數據分析結果顯示，相較於一週內沒有任何一天達到4000步的族群，每週能有一至兩天達到此目標的女性，其因任何原因死亡的風險降低了26%，因心血管疾病死亡的風險則降低了27%。

步數總量是關鍵 週末戰士也有效

研究人員指出，此研究最重要的啟示在於，對降低早逝風險而言，一段時間內的「步數總量」可能比「每日規律達標」更為關鍵。這意味著，將步數集中在幾天內完成的「週末戰士」型態，對健康同樣是一種可行的選擇。個體可以依據自己的偏好，選擇最適合自己的運動模式，關鍵在於「有動就好」。

研究團隊也嚴謹地強調，此為一項「觀察性研究」（observational study），因此無法就步數與死亡風險之間得出確切的因果關係結論。此外，研究也存在一些限制，例如身體活動僅評估了一週，且研究對象僅為女性。儘管如此，這些發現仍為未來的體能活動指南，提供了極具價值的參考。

