身體發出警告！ 9大跡象暗示維生素D不足

缺乏維生素D會有9個跡象。圖為脫髮示意圖。（擷自X@ClevelandClinic）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕維生素D對人的整體健康至關重要，它在幫助人體吸收鈣和磷、保持骨骼強健、支持肌肉功能、幫助免疫系統等方面起著關鍵作用。維生素D缺乏症在世界範圍內仍非常普遍，印度時報（TOI）指出，缺乏維生素D會有9個跡象。

第一個跡象是持續疲勞或倦怠。如果行程安排不多卻總是感覺精疲力盡，或是睡眠充足仍感到疲憊不堪，那麼缺乏維生素D缺乏可能是導致這些情況的原因之一。

維生素D有助於細胞產生能量，因此維生素D水平低可能會降低活力。

第二個跡象是肌肉無力或疼痛。維生素D有助於肌肉細胞的功能，因此當維生素D不足時，肌肉就會無力或疼痛。

缺乏維生素D通常會嚴重影響臀部和大腿附近的肌肉，可能令人感到爬樓梯困難，或是腿部莫名其妙地疼痛或抽筋。

第三個跡象是骨痛或背痛。維生素D缺乏會降低骨骼的礦化程度，導致骨痛，尤其是在下背部、臀部、骨盆或腳部。

如果人反覆出現無明顯原因的骨痛，可能就是缺乏維生素D的危險信號。

第四個跡象是骨骼強度下降。對於成年人來說，嚴重的維生素D缺乏可能導致骨軟化症或骨質疏鬆症。如果因輕微碰撞而骨折，最好檢查自身的維生素D水平。

第五個跡象是情緒低落和抑鬱。維生素D最顯著的作用之一是有助於調節情緒。如果情緒低落，尤其是在陽光較少的月份，那麼補充維生素D可緩解情緒。

第六個跡象是常生病或感染。免疫系統是維生素D支持的系統之一。維生素D水平低時，人更容易患感冒、流感或呼吸道感染。

另外若割傷、潰瘍或手術切口癒合緩慢，那麼缺乏維生素D可能是原因之一。

第七個跡象是脫髮。脫髮是許多人忽視的缺乏維生素D症狀。維生素D有助於毛囊健康，而維生素D水平過低可能會導致頭髮稀疏或脫落。

第八個跡象是有睡眠問題。維生素D在調節與睡眠相關的荷爾蒙（如褪黑激素）方面發揮作用。缺乏維生素D可能會擾亂睡眠，讓人睡不好。

如果經常睡醒後仍然感到疲倦，那可能需要進行維生素D檢查。

第九個跡象是皮膚發生變化，且癒合緩慢。一些皮膚病學資料顯示，缺乏維生素D會導致皮膚乾燥、傷口癒合延遲、痤瘡、膚色暗沉，甚至指甲易碎。這些症狀雖然很微妙，但仍值得注意。

