健檢好好看》別怕糖尿病前期 醫：把握黃金期預防

健檢好好看：「糖尿病前期」被認為是一個介於正常到糖尿病之間的過渡階段，該如何控制？西園醫院家醫科醫師蔡思盈解析。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕李先生48歲，是一名忙碌的上班族，無慢性病史但體位過重：體重80kg，身高175cm，換算身體質量指數BMI=26.1，腰圍超過90公分，無固定運動習慣。年底好不容易抽空健檢，卻被映入眼簾的滿滿紅字嚇了一跳。抽血數據「空腹血糖（AC glucose）高達115mg/dL，糖化血色素（HbA1C）6.2%」，醫師解釋報告時警告他已是「糖尿病前期」，日後進展為「糖尿病」的風險很高，甚至也會增加心血管疾病風險。李先生想知道該如何改善這樣不健康的狀態？該如何積極控制？

「糖尿病前期」被認為是一個介於正常到糖尿病之間的過渡階段，此階段沒有症狀，包括表現出空腹血糖異常及／或葡萄糖耐受不佳，根據美國糖尿病醫學會的定義，糖尿病前期（prediabetes）可由抽血檢驗得知：

請繼續往下閱讀...

1.血中糖化血色素HbA1C 5.7-6.4%。

2.空腹血糖值100-125mg/dL。

3.接受口服75公克葡萄糖耐受試驗，兩小時後血糖值140-199mg/dL。

若符合以上任一準則即可診斷。

西園醫院家醫科醫師蔡思盈表示，生活型態改變為第一優先的治療方式，積極做法包括減輕5%~7%的體重，每週至少進行150分鐘的運動，採取健康飲食計畫，包括：多吃高纖蔬果、減少精緻澱粉以及高油脂食物的攝取，控制其他慢性疾病，例如高血壓、高血脂症等。此外建議高風險族群定期篩檢血液（肥胖族群、高血壓、血脂異常、家族一等親糖尿病史、曾患妊娠糖尿病），把握黃金期，延緩及預防未來進展為糖尿病的風險。

西園醫院家醫科醫師蔡思盈說明，「糖尿病前期」被認為是一個介於正常到糖尿病之間的過渡階段。（家醫科醫師蔡思盈提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法