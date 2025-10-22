自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

女教師多囊腎害腎臟腫20倍大 切6公斤囊腎、活腎移植

2025/10/22 15:43

陳女感謝妹妹捐腎與彰基照護，經歷多囊腎切除與活體移植後，恢復健康重返講台。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕47歲的陳姓補教業者因多囊腎導致腎功能惡化，雙側腎臟腫大至正常的20倍，彰化基督教醫院先以達文西手術，切除兩側共重達6公斤的腎臟，再由陳女的妹妹捐贈活體腎臟完成移植，讓她重獲新生，於9月重返講台。

陳姓女子2016年健檢發現罹患多囊腎，長期於彰基腎臟內科追蹤，但2024年底進入末期腎臟病階段，且腹部嚴重脹大不適。彰基啟動活體腎臟移植評估，其妹妹經組織配對、血液交叉配合試驗及完整健康狀況符合捐贈，為治療帶來轉機。

彰基泌尿外科醫師陳俊吉解析，團隊以達文西手術精準切除雙側腎臟，再植入活體腎，完成移植。（彰基提供）

泌尿外科醫師陳俊吉說，他們先以達文西系統進行雙側腎臟切除，利用3D高解析視野與靈巧器械精準分離、控制出血，減少疼痛與恢復期。切除的兩側腎臟共重6公斤，比正常腎臟大約20倍。術後雖一度出現心包膜積水，但心臟科即時導管處置，3個月後順利完成移植。

陳女說，罹病後看著腎臟逐年腫大、功能惡化，對生活及工作造成極大影響。完成活體移植後，「現在能自由喝水、走路輕鬆，也能笑著回到學生面前。」

腎臟移植護理師賴麗芳提醒，家族中若有多囊腎病史，一等親應規律接受腎功能與影像檢查；若出現腹脹、血壓控制不穩或尿液異常，應及早就醫。完成移植後，持續回診、正確用藥、預防感染、控制血壓體重及適當攝取水份，是維持新腎穩定運作與提升生活品質的關鍵。彰基醫療長張尚文指出，在總院長陳穆寬的帶領下，從腎臟內科、個管系統追蹤評估、泌尿外科達文西切除多囊腎完成移植，展現彰基成熟的移植醫療體系與病人安全的堅持。

陳女（中）罹多囊腎，腎臟腫大。彰基以達文西手術切除病腎並由妹妹捐腎完成活體移植。（彰基提供）

陳女因多囊腎導致腎臟異常腫大，切除後雙側病腎合計重達6公斤為正常人的20倍。（彰基提供）

