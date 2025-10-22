限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》吃到「非洲豬瘟」肉怎辦？醫：不感染人類
〔健康頻道／綜合報導〕台中梧棲的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該養豬場有上百豬隻死亡；更是國內非洲豬瘟首例，全台養豬場陷入緊張情緒！農業部今（22）日上午指出，在昨（21）日發現病原後，不少人憂心，若誤食帶有非洲豬瘟病原的豬肉，會發生什麼事？醫師提醒：不會發病！
胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明，豬瘟是一種豬隻的疾病，並不會對人類的健康造成威脅。並強調：非洲豬瘟不會感染人類、不會透過吃豬肉傳染。
請繼續往下閱讀...
豬瘟不會傳給人，但它可能帶來以下間接影響：肉品供應減少造成價格上漲；養豬戶經濟損失造成農業產業鏈受創；非法走私肉品可能帶入病原，引發防疫危機；若疫情嚴重，可能引起民眾恐慌或對肉品信任下降。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應