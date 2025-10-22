健康網》吃到「非洲豬瘟」肉怎辦？醫：不感染人類

台中疑似爆發非洲豬瘟，國內豬肉價格恐受波動。（記者陳冠備攝）

〔健康頻道／綜合報導〕台中梧棲的養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該養豬場有上百豬隻死亡；更是國內非洲豬瘟首例，全台養豬場陷入緊張情緒！農業部今（22）日上午指出，在昨（21）日發現病原後，不少人憂心，若誤食帶有非洲豬瘟病原的豬肉，會發生什麼事？醫師提醒：不會發病！

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」說明，豬瘟是一種豬隻的疾病，並不會對人類的健康造成威脅。並強調：非洲豬瘟不會感染人類、不會透過吃豬肉傳染。

豬瘟不會傳給人，但它可能帶來以下間接影響：肉品供應減少造成價格上漲；養豬戶經濟損失造成農業產業鏈受創；非法走私肉品可能帶入病原，引發防疫危機；若疫情嚴重，可能引起民眾恐慌或對肉品信任下降。

