自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

同事申請認定職業病 我也可以嗎？成醫申請程序徹底看懂

2025/10/22 14:50

成大醫院職業及環境醫學部醫師陳柏磊指，勞工申請評估職業病是協助勞雇雙方了解工作風險、調整工作內容的重要過程。（成大醫院提供）

成大醫院職業及環境醫學部醫師陳柏磊指，勞工申請評估職業病是協助勞雇雙方了解工作風險、調整工作內容的重要過程。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕在工廠擔任作業員超過15年的劉小姐，近年肩膀常疼痛無力，持續在骨科診所治療。她聽說同事申請職業病認定後獲得工作調整，也好奇自己能否申請？經同事建議，劉女到成大醫院職業醫學科門診，經超音波檢查、確認罹患「旋轉肌袖症候群」，與診所的診斷一致。

劉女的工作包含過肩抬舉與負重，但無法明確評估每日操作次數。若要判定是否為職業病，需安排公司現場訪視，患者擔心雇主反應而猶豫不決。她回診持續服藥和做復健，並向公司反映病況及請普通病假，因病況仍難以滿足工作需求，她和醫師討論後，正式申請職業病評估。

公司內部討論後也配合安排現場訪視，訪視結果顯示劉女的工作，在特定生產季節確實負荷偏高，符合職業病診斷條件。醫療團隊也協助其公司主管與劉女共同釐清可能加重病情的職業動作，討論可執行勝任的作業範圍，順利完成她的工作調整。

成大醫院職業及環境醫學部醫師陳柏磊表示，許多受雇員工即使身體不適，常因擔心被貼標籤或影響公司利益，不敢到職業醫學科就診。事實上，就醫紀錄都受到保密規範，只能由患者本人提供給其他單位。先行評估是安全且重要的第一步，除了記錄病情和追蹤治療，若日後需要進一步判定，也能作為客觀依據。

對於民眾常關心的問題，陳柏磊說明，首先，就醫不代表一定要申請職業病補償，門診的目的在於釐清病因、接受治療，並了解醫師的評估與建議，是否申請完全由患者個人決定。其次，即使在同一職場裡，每位員工的診斷結果、工作型態與身體狀況都不相同，仍需個別評估和判斷。

而就診程序的時間安排，陳柏磊也說，大多數病人1至2次門診即可完成初步評估，若能提供其他醫療院所的資料、檢查影像或診斷書，或提供實際工作內容的照片與影片，能加快流程、減少重複檢查。他並提醒，職業病評估不只是「補償程序」，更重要是協助勞雇雙方了解工作風險、調整工作內容的重要過程，透過醫師的專業建議與雇主的合作，致力達到「工作無礙、健康常在」的目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中