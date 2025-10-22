AI機械手臂助攻！ 膝關節置換更準、更快、更不痛

馬偕醫院骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷指出，醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，是關節置換手術的「導航革命」。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕人工膝關節置換也邁入AI時代！馬偕醫院今（22日）召開記者會分享最新成果，骨骼疾病及關節重建科主任柳宗廷指出，醫院導入AI機械手臂輔助手術技術，可在縮小傷口的同時精準切割，大幅降低出血與疼痛，術後恢復更快、併發症更少，是膝關節手術的「導航革命」。

「時代在走，AI要有！」柳宗廷說，人工關節置換術在1962年問世，是醫療史上首次「戰勝老化」的技術，目前全台每年約有2萬到3萬名病人接受手術，隨著科技進步，骨科手術朝「精準醫療」與「微創手術」兩大方向發展，而AI正好讓這兩者得以兼得。

請繼續往下閱讀...

柳宗廷說，AI機械手臂輔助手術分為三階段進行，第一步，AI模擬與術前規劃，醫師輸入病人X光影像，AI模擬虛擬手術，計算出最理想的切割角度與關節對位；第二步，術中導航切割，電腦將規劃結果傳給機械手臂，醫師依導航操作進行切割，誤差幾乎為零；第三步，人工關節植入，根據AI導引，將關節置於最佳位置與角度，讓穩定度與活動度兼具。

柳宗廷形容，這就像從「紙本地圖」進化到「GPS導航」，傳統手術全憑經驗與手感，而AI輔助手術能精準掌握每一步操作，提高手術精準度，降低對骨骼與軟組織的破壞，讓傷口更小、出血更少、疼痛更輕、恢復也更快，手術時間與傳統手術相近，「沒有更久，但效果更好」。

63歲熱愛運動的盧女士就是受惠者，她也到場分享，因退化性膝關節炎導致O型腿變形16度，透過AI輔助手術成功矯正，術後至今兩週，恢復相當良好，

柳宗廷強調，AI機械手臂輔助手術適用於所有人工膝關節置換病人，無禁忌症，且術前僅需X光檢查，無須進行電腦斷層或核磁共振等高輻射影像。

馬偕醫院今（22日）召開記者會分享「電腦機器手臂輔助全膝關節置換手術」最新成果。（記者邱芷柔攝）

馬偕醫院骨科部主任盧永昌補充，這項技術屬自費項目，費用約14萬元，不只是器械升級，更是醫療流程與整體產業的提升，是邁向智慧醫療的重要一步。

盧永昌說，目前AI輔助手術主要應用於全人工膝關節置換，未來將陸續拓展至半人工膝關節與全髖關節手術，並預計於年底導入脊椎導航系統，應用於脊椎變形、滑脫及側彎等高難度手術。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法