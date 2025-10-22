媽媽們注意！ 研究證實哺乳可留下「免疫衛兵」長期對抗乳癌

最新研究證實，母乳哺育不僅能降低母親罹患乳癌的風險，更會在體內留下具長期記憶的保護性免疫細胞；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕生育與哺乳能降低女性罹患乳癌風險，但背後的生物學機制始終是謎。澳洲一項發表於頂尖期刊《自然》（Nature）的最新研究終於揭曉答案：哺乳會在乳房中留下具長期記憶的保護性免疫細胞，如同哨兵般持續巡邏超過30年，有助預防乳癌發生。

據《衛報》報導，澳洲彼得麥卡勒姆癌症中心臨床科學家洛伊（Sherene Loi）教授團隊注意到，部分乳癌患者的腫瘤中含有大量特殊免疫T細胞，這些患者的預後往往較佳，此現象在惡性程度最高的三陰性乳癌中尤其明顯。

乳房中的免疫哨兵 哺乳後可留存逾30年

為探究其來源，團隊分析了超過260名健康女性的乳房組織，發現曾有生育經驗的女性體內，存在更多被稱為CD8⁺ T細胞的保護性免疫細胞，且這些細胞在哺乳結束後，仍可在乳房組織中持續存在超過30年，形成長期免疫防線。

為證明這些T細胞確實具有抗癌能力，研究人員利用小鼠模型進行實驗。他們將癌細胞植入曾哺乳的母鼠與未生育母鼠的乳腺組織中，結果發現癌細胞在曾哺乳的母鼠體內生長較為緩慢。更關鍵的是，當研究人員用藥物移除母鼠體內的T細胞後，抗癌保護力隨即消失，癌細胞開始快速生長。洛伊教授指出，這項實驗強而有力地表明，正是這些因哺乳而產生的T細胞，直接抑制了乳癌形成與生長。

未來或可開發防癌疫苗 每年哺乳降4%風險

此研究也為臨床觀察提供了新證據。團隊分析超過千名乳癌患者的數據後發現，有哺乳史的三陰性乳癌（triple-negative breast cancer）患者，其治療結果普遍優於未曾哺乳者，且腫瘤中含有更多免疫細胞。洛伊教授表示，了解此生物機制後，未來或可開發出模仿這種免疫保護作用的疫苗或新療法，造福無法或未曾哺乳的女性。

但她也提醒，哺乳並非百分之百的防癌保證，其對個人的影響雖小，但在群體層面則效果顯著。阿得雷德大學醫學院副教授英格曼（Wendy Ingman）補充，每哺乳一年，母親終身罹患乳癌的風險約可降低4%。

