高雄長庚破千例動脈取栓 腦中風65歲婦成功獲救

〔記者黃良傑／高雄報導〕腦血管疾病名列國人10大死因前5名，急性缺血性腦中風若未及時治療，1/3病人留下中重度失能後遺症，高雄65歲李女士則是不幸中大幸，她睡夢中醒來突感右手無力、說話不清，急送長庚醫院判定腦中風，緊急動脈取栓手術打通血管，術後隔日已能說話、行走。

李女士成為長庚醫療團隊破千例的成功紀錄，幸運術案恢復良好，她上月中旬凌晨醒來，突發語言障礙與右側肢體無力，緊急送至高雄長庚急診，電腦斷層顯示左側中大腦動脈阻塞，立即由腦血管團隊啟動急救流程，進行「顱內經動脈血栓移除術」，手術歷時約1.5小時後順利打通血管。

副院長林祖功不諱言搶救腦中風，是一場與上帝和時間的競賽，當腦中風發作時，每分鐘約有190萬個腦細胞死亡，若未趕在黃金時間內打通血管，傷害往往不可逆，故需在腦細胞還能存活前救回，否則後果是永久性的。

主治醫師陳仕軒認為動脈取栓是一場精準的微創戰爭，導管必須穿越200公分的血管通路，準確抵達腦部阻塞點，而搶救腦中風患者，需跨科別的即時合作，包括急診、神經內、外科會診，以及神經放射科，每一環節都不能有誤、拖延，全靠長期團隊訓練與默契。

健保署也放寬血栓溶解劑與取栓術的治療時限，並於去年設立「腦中風跨院合作照護計畫」，投入超過1.27億元鼓勵醫院間建立合作網絡，南部地區成為全國首波試辦區，高雄長庚與高屏澎地區多家醫院建立EVT（Endovascular Thrombectomy）緊急轉診網絡，成為各級急救責任醫院轉診的最後防線，讓更多病患能在關鍵時刻獲得即時治療。

