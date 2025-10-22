健康網》驚！5旬男腰背酸合併「1症狀」 竟罹胰臟癌第4期

醫師林相宏提醒民眾，如果肚子不舒服合併腰痛，最好要小心，可能是胰臟癌警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾覺得腰痛很平常，以為坐太久的關係而不以為意。然而，禾馨民權健康管理診所院長林相宏指出，5旬男沒有症狀，腹瀉還合併了右邊的腰背酸，就醫就確診胰臟癌第4期。因此，他提醒民眾，如果肚子不舒服合併腰痛，最好要小心，可能是胰臟癌警訊。

林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文表示，因為胰臟位於身體的後腹腔，比較靠近背部中間脊椎處，說大痛也不至於，但是有不舒服的感覺，最好要到醫院諮詢再確認，以免延誤病情。

林相宏說，最近遇到的幾例胰臟癌個案，都是同時合併腹部和腰背症狀，一位55歲男性，平時有糖尿病規則服藥，症狀也是非常突然。他最近1週開始拉肚子，一天拉3次，比較特別的是，這次腹瀉還合併了右邊的腰背酸，而且小便顏色變得有點深褐色，掛急診治療。

他又說，抽血不得了，除了黃疸以外 胰臟發炎指標也上升，做了斷層掃描，發現胰臟頭部有1個腫瘤，而且侵犯到膽管，所以黃疸，肝臟居然也有腫瘤陰影，切片診斷是胰臟癌第4期。

病患拉肚子又腰酸，檢查竟是胰臟癌末期。專家提醒，50歲以後新診斷糖尿病族群，胰臟癌風險高於一般人8倍。（圖取自醫師林相宏臉書）

警訊！糖尿病與胰臟癌習習相關

林相宏提及，糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會，胰臟癌會造成胰臟分泌胰島素下降，也會造成身體胰島素阻抗性，造成高血糖，血糖和胰臟癌是互為因果的關聯。簡單說，血糖高可能引起胰臟癌，胰臟癌也會造成血糖高。

根據研究，在胰臟癌診斷的3年前就可能出現高血糖的徵兆，50歲以後新診斷的糖尿病，如果又合併體重下降，未來3年內要非常小心，有1%風險會得到胰臟癌，這個風險是一般人的8倍。

平時沒有症狀一診斷就末期？

林相宏解釋，這個個案的故事在臨床上並不少見，因為本來就大約7成的早期胰臟癌，沒有任何症狀，但是一旦有症狀的病患經診斷8成都已到3期以後，無法手術。這就是胰臟癌最恐怖的地方。因此一旦出現合併腹部和腰背症狀，最好記得諮詢醫師做篩檢。

