健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》下雨天身體痠痛拉警報？ 吃對5大食物遠離關節痛

2025/10/23 12:01

好食課營養師張宜臻說，藍莓、覆盆子、草莓等富含維生素C及水果多酚，具抗氧化、抗發炎及鎮痛等作用，可減緩關節發炎；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕這幾天大雨不斷，除擔心衣服難乾之外，不少人可能也開始出現關節疼痛問題。好食課營養師張宜臻（Lexie）解釋，雖然目前國外研究還找不出天氣與關節痛的關聯，但不少人一下雨關節真的很有感。她並指出，這種疼痛主要與關節發炎有關，建議補充全榖與未精製澱粉、鮪魚與鯖魚、莓果類、雞蛋與乾香菇、深綠色蔬菜等5大類食物，搭配熱敷、活動筋骨，有助舒緩關節痛。

雞蛋、乾香菇補充維D護骨力

張宜臻於臉書專頁「好食課」發文表示，想要舒緩關節痛，日常飲食建議攝取以下5大食物，有助減輕發炎與腫脹感：

全穀及未精製澱粉：精製糖容易促進身體發炎，糙米、地瓜、馬鈴薯等未精製澱粉則富含維生素B群及硒，有助抗氧化，減少關節發炎受損。

鮭魚、鯖魚：ω-3脂肪酸可減緩促發炎反應，研究發現，每週至少吃2次魚有較低的關節疾病活動指數（DAS28）分數，可改善關節疼痛及腫脹感。

莓果類：漿果類如藍莓、覆盆子和草莓及石榴等水果，富含維生素C及水果多酚，具有抗氧化、抗發炎及鎮痛等作用，可減緩關節發炎。

雞蛋、日曬乾香菇：維生素D可幫助鈣質吸收，維持骨骼健康，也能調節免疫，減緩關節發炎情況。沒日光曬的情況下，可多吃富含維生素D的食材，如木耳、舞菇、日曬乾香菇、雞蛋等。

深綠色蔬菜：缺乏維生素K會造成軟骨鈣化、促進關節炎發生，建議可多吃菠菜、綠花椰菜等深綠色蔬菜，有助補充維生素K。

2招促進血液循環緩疼痛

除了飲食調理緩和之外，張宜臻也提出以下輔助舒緩關節疼痛2建議：

熱敷疼痛處：可以用毛巾熱敷或是泡熱水，幫助促進血液循環，舒緩肌肉痠痛，也可減緩關節疼痛。

多活動筋骨：下雨天關節痛不見得就是關節炎，可能是缺乏運動所致，不妨適度伸展筋骨，讓關節緩和一下，或可減少疼痛。

