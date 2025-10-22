自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》坤達疑假冒「高血壓」 醫：真高血壓恐劇烈頭痛

2025/10/22 14:12

藝人坤達涉嫌閃兵，移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

藝人坤達涉嫌閃兵，移送新北地檢署複訊。（記者陸運鋒攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近日藝人閃兵案又傳出男團Energy的坤達等人涉嫌找上閃兵集團策畫閃兵，甚至修杰楷、陳柏霖等大咖男星全涉案。其中報導指出，坤達是透過偽造高血壓病例求得免役；台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，正常人若是血壓高成那樣，不僅極端不舒服，甚至有可能中風。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，按照役政署說明，免役體位條件把重度高血壓定義為：「收縮壓 ≥180 或 舒張壓 ≥110 mmHg」；僅靠單次讀值達標不夠。若量測有疑義，還會要求住院 24 小時連續血壓紀錄（ABPM）。而判「免役」通常還要符合「治療滿6個月且診斷確定」等條件，或中度高血壓合併器官病變等。

姜冠宇表示，除非是上了年紀、或有了一堆慢性病的亞健康人，否則一個正常且正值年華的年輕人突然血壓衝到180mmHg以上，那會是「很不舒服」的經歷。「你可能會有難以忍受的頭痛、視力模糊發生，因為那個腦血管和眼動脈可能都快要爆了。如果真的是靠藥物，腦袋有什麼地方小小中了風都不知道。有人可能還個性發生改變，因為或許正巧受傷在思考中樞。」

姜冠宇表示，當然事實上很多人是真的各種身心狀況不適合操練，也提供了很多替代役的選項，或是真的直接走免役。「扁平足就扁平足啊，那個應該是沒辦法裝的；有些人真的胖得身形跟結婚蛋糕一樣，那個當然沒法操練。還有把自己弄了一個大近視之類。但是這都不值得羨慕，因為很有可能回不來。」

姜冠宇只想說，「為了眼前這一關把自己從沒問題弄到有問題，倒霉一點是一輩子都回不來的喔。」

藝人坤達涉嫌閃兵，聽聞消息後立即從國外返台；一下機即遭檢警拘提帶回偵訊。（記者劉信德攝）

藝人坤達涉嫌閃兵，聽聞消息後立即從國外返台；一下機即遭檢警拘提帶回偵訊。（記者劉信德攝）

