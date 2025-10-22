自由電子報
健康網》孩子深陷容貌焦慮？陪伴孩子與自己和解！

2025/10/22 21:07

心理師蔡宜芳提醒，父母須與和孩子約定每天能上網的時間，減少孩子使用社群媒體，讓孩子有更多時間在現實生活中與人連結。
示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「你覺得自己長得如何呢？」我們如何看待自己的身體特徵，形成了我們對自己的「身體意象」。而身體意象低落的孩子，可能產生「容貌焦慮」。

我在國中服務超過十年，這一兩年我發現，孩子的容貌焦慮比以前更加嚴重了！

「容貌焦慮」是指一個人不滿意自己外貌的某些部份，即便這些覺得不夠好看的地方再微小，個人都可能很主觀的感受到不滿及焦慮。這個焦慮使得某些孩子總是戴著變色片、口罩、化妝才願意出門，或需要花很多時間在穿搭、梳理頭髮、裝扮自己、修圖，也有一些孩子體重標準卻想要減肥。

對於進入青春期的孩子而言，身形與外貌的巨大變化、第二性徵的發育、荷爾蒙的改變，加上尋求同儕認同，使得孩子更容易因為自己的外表而感到焦慮。

容貌焦慮可能會干擾日常生活、造成社交焦慮、降低自信心，甚至可能導致飲食障礙、過度追求醫美等行為。容貌焦慮的成因多元，可能與生理發展（如︰長青春痘）、社會文化（如︰社群媒體崇尚某個理想化標準）、負向經驗（如︰因為外貌而被嘲笑）及心理因素（如︰高敏感、低自尊）有關。

其中，我發現社群媒體對孩子的影響越來越巨大。2007年，智慧型手機的出現，隨時隨地都能上網，大幅改變了人與人之間的互動。2009年社群媒體出現，按讚、轉發、分享的功能，企圖使用戶之間有互動更頻繁。2010年智慧型手機開始有前置攝影鏡頭，造成年輕人喜愛自拍上傳、打卡等行為，也期待能得到他人更多的「讚」。

根據兒福聯盟2024年調查《臺灣兒少社群媒體影響概況》，兒少平均10歲就擁有自己的專用手機，11歲就自己創社群媒體帳號，高達九成五的兒少有在使用社群媒體，平均每天使用時間超過四小時，假日使用時間更久將近七小時。這真是驚人的數據！

在青少年還在努力長出自我認同時，他們的每則貼文都有按讚數、身處充滿評價的世界，孩子對自己是否被關注更加在意，可能會花更多時間在化妝、自拍、修圖，到每個地方都要打卡。而青少年長期瀏覽網路上大量失真且過度美化的照片和影片，可能會感到自慚形穢。

看著別人的好，想到的卻是自己的不夠好、不夠美、不夠有吸引力，甚至感到自卑，不看卻又擔心無法融入團體，而不得不看，可能導致孩子更加焦慮。

而社群媒體還有個重要功能是「自動推播」。演算法會根據你感興趣的事物，自動推播你喜歡的照片或影片。我曾經遇過一位對身形不滿意的孩子，在社群媒體上追蹤許多美妝網紅，用盡各種方法讓自己能變美、變瘦。但社群媒體卻推播過瘦、厭食症少女的照片，最終導致孩子容貌焦慮越發嚴重，甚至罹患憂鬱症，讓人非常心疼。

若孩子深陷容貌焦慮，父母可以做以下五件事，幫助孩子培養健康正向的身體意象︰

●數位排毒：父母和孩子約定好每天能上網的時間，也降低孩子使用社群媒體的時間，讓孩子有更多時間在現實生活中與人連結。

●關閉社群媒體的通知︰協助孩子降低使用社群媒體的時間，從「一有通知就看」，改成「固定時間看社群媒體」。

●拓展生活中的其他重心及興趣︰閒暇時多和孩子聊天，並提供多元活動，例如︰帶孩子去郊外踏青、野餐、爬山、運動、參加夏令營…等。

●增進親子關係︰父母幫助孩子在現實生活中得到成就感及歸屬感，肯定孩子的小改變，與建立正向連結，降低對社群媒體的依賴。

●肯定孩子獨特的美︰孩子不管長的如何，都有屬於自己的美。避免與他人比較外貌，鼓勵孩子專注於自身獨特的美及價值（如：認真負責、熱心助人），幫助孩子提升自信心。

（原文作者為心理師蔡宜芳；本篇文章轉載自台灣展翅協會《網路新國民》教育資源網站「專家建議」專欄

