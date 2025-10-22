健康網》藝人閃兵延燒 醫直言：為證「高血壓」頻繁就診太詭異

藝人閃兵延燒，檢警將藝人陳柏霖拘提上銬帶回偵辦。（記者陸運鋒攝）

〔健康頻道／綜合報導〕檢警拘提閃兵藝人陳柏霖、修杰楷等人，使得演藝圈藝人閃兵遭拘提連環爆，成為社會焦點。關於藝人鑽漏洞的行為，減重醫師王姿允指出，「真的很好奇醫師那關到底怎麼過的？因為血壓這件事實在很詭異」，畢竟很少有人為了「證明自己血壓很高」而頻繁就診。

王姿允於臉書專頁「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」發文指出，他曾在成大也遇過「頻繁來看診」的案例。當時為了拿到「門診血壓監測就醫證明」的病人，通常不是為了得到「高血壓」的診斷證明而頻繁回診，而是為了保費的關係。

她接著說，病患希望可以得到「血壓正常」的診斷，因血壓過高被拒保的情況，常常要等血壓穩定約12個月後，才可以重新提交投保申請。這種情況是她樂見的，畢竟為了讓偏高的血壓回到正常，患者會很努力的改變生活型態，包括：戒煙戒酒、減重、早睡、運動、吃清淡等，才能在醫院跟家裡都量到正常的血壓數值，同時還要克服白袍高血壓的問題。

王姿允指出，一個沒想要用藥控制，也沒有想要降血壓，而是一直頻繁看診想證明自己「高血壓」的人，怎麼看都是有問題。

王姿允強調，必須再次提醒，「診斷證明書不是幫你詐領保費或是健保費的工具，」偽造文書是重罪，不要為了一己之私而陷害醫師，讓醫師變成罪人。

她的貼文一出，馬上引來不少民眾留言。有網友說「有的可以吃藥，我記得很多年以前看雜誌還是報紙寫的，聽說中醫生有一些藥可以控制？」王姿允則表示，讓人血壓高的藥不慎會中風的！還有網友留言「其實他們當年只有4個月，或者一年，真的不需要這樣，安心當兵就好。」

