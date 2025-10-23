自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》皮膚暗沉、黑眼圈救不了？ 4招養出紅潤亮白好氣色

2025/10/23 13:32

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，氣色差常與氣血、臟腑功能問題有關，日常可採用經絡按摩方式，幫助臉色恢復紅潤；情境照。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，氣色差常與氣血、臟腑功能問題有關，日常可採用經絡按摩方式，幫助臉色恢復紅潤；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也常有這些困擾，睡再多臉色還是暗沉？明明年輕卻看起來沒精神？黑眼圈超明顯，保養品也救不了？鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，其實這些氣色問題很多時候不是保養無效，而是身體氣血、臟腑功能出問題。建議可採用中藥調理、針灸、經絡按摩、草本面膜等方式，有助改善氣色、促進氣血循環，讓你回復紅潤亮白肌。

周宗翰於臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文指出，氣色不佳與體質相關，常見易造成氣色差的原因，則包括以下4類型：

氣血虧虛：臉色蒼白、皮膚暗淡，常見於貧血或過度勞累者。

肝鬱氣滯：情緒壓力大，臉色蠟黃、眼周暗沉。

脾胃失調：消化吸收差，肌膚乾燥、沒有光澤。

腎虛循環差：黑眼圈明顯、整個人疲憊感重。

至於想要改善氣色如何做？對此，周宗翰指出，中醫調理氣色的方法，大致有以下4種：

中藥調理：依體質對症用藥，如四物湯、逍遙散、參苓白朮散、六味地黃丸等，但務必由醫師診斷後開立，切勿自行亂抓藥。

針灸養顏：足三里、合谷、三陰交等穴位進行針灸，促進臉部氣血循環，改善蠟黃暗沉。

經絡按摩：可按壓迎香穴、太陽穴、印堂穴，每天輕輕按摩3分鐘，臉色會更紅潤。

草本養顏：珍珠粉+白芷+薏仁粉，製成草本面膜，幫助膚色亮白與改善粗糙。

此外，周宗翰並提醒，日常想要養出好氣色，應做到以下3件事：不熬夜，維持規律作息；飲食清淡，少吃炸物與冰品；每週運動，讓氣血流暢。也強調若長期臉色差、黑眼圈深，依靠保養品只能治標，建議從體質調養，才能真正由內而外亮起來。

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰說，想要養出好氣色，飲食應清淡，少吃炸物與冰品；示意圖。（圖取自photoAC）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰說，想要養出好氣色，飲食應清淡，少吃炸物與冰品；示意圖。（圖取自photoAC）

