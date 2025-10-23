健康網》流感釀腦中風 風險升8倍！醫：需積極預防

近期流感疫情持續，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇呼籲應及早接種疫苗。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕流感疫情尚未止歇，疾管署在昨（21）日說明，國內流感疫情較前一週下降，然預估將出現2波高峰，首波預估在12月急升。同時更重要的是，上週新增53例流感併發重症以及10例死亡，其中一例死亡個案發生肺炎。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，流感感染後，可能引發心血管疾病，且加重慢性病負擔；相反的，接種疫苗後風險降低相當多，「A流仍是目前變異率和傳染幅度全球數一數二的傳染病，所以這個是要當一回事在預防的。」因此接種疫苗仍是首要之務。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」說明，最近肺炎的人變多了，急診沒驗到、但住院後陽性，造成院內感染事件也開始有了。「我們最近一直談急診壅擠、醫療崩潰，其實也是因為人口變脆弱，很需要醫療。彰顯我們需要預防，請從有實證有效的預防開始。」

姜冠宇提供慢性病族群、潛在常住院的病人的實證數據：流感感染後短期內，「心血管事件」風險激增。

●急性心肌梗塞：發病風險近 10 倍（感染後 3 天內；≥40 歲族群）。

●腦中風：風險近 8 倍（感染後 3 天內；≥35 歲族群）。

●心衰竭住院：流感盛行每增加 5% → 心衰住院上升 24%。

糖尿病族群感染後：

●異常血糖事件增加 74%。

●肺炎風險增加 7 倍。

●對於有氣喘病人，最多達 80% 的氣喘急性惡化。

所以這反過來就是我一直在強調的，「減少你的感染頻率和嚴重度，你會更健康」。那當然，流感疫苗接種後對心血管控制又如何？透過第一時間有心肌梗塞的族群，以及一年內再發來說的心血管事件預防來看：院內接種追蹤12個月，接種流感疫苗降低風險比45%。相比，降血壓藥最高15–25%、降血脂藥「statins」19到30%、而戒菸則是32到43%。「換句話說，在預防相當有成效。」

姜冠宇強調，上述不是替代其他必要的療法和健康行為，而是加乘，這是二級（間接）預防的觀念。「A流仍是目前變異率和傳染幅度全球數一數二的傳染病，所以這個是要當一回事預防。」

另外，按照病毒後其實帶來的慢性病加重負擔，很多人其實還沒有意識到他並不是單純的呼吸道急性感染。最後，要知道流感感染後，兩週內肺泡巨噬細胞比例會降低非常多，這是病人急性感染痊癒後會變得相對脆弱。「有人從此肺炎一直來敲門啊，每隔一段時間就敲門；除了復發肺炎，甚至住院中長者就直接演變成住院中細菌性肺炎進展。這細菌的第一首位沒有其他，就是肺炎鏈球菌。」

