健康 > 護眼顧齒

研究：老年人牙齒快速脫落 與死亡率顯著相關

2025/10/22 11:55

研究指出，牙齒脫落速度可能反映整體健康狀況；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

研究指出，牙齒脫落速度可能反映整體健康狀況；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項全面的新研究發現，老年人掉牙的速度與其死亡風險有關，強調了良好口腔健康的重要性，並表明掉牙速度可能成為其他嚴重健康問題的關鍵指標。

根據科學網站《Science Alert》報導，先前已有研究將牙齒數量與死亡率聯繫起來，通常牙齒越少，早逝的機率越大。然而，至今尚無關於掉牙速度如何影響此關聯性的數據。

為填補此空白，由中國四川大學研究人員領導的團隊，對8073名老年人的掉牙情況進行了研究，在平均3.5年的時間裡，追蹤他們掉牙的速度與死亡率的關係。研究發表於《英國醫學委員會老年醫學》（BMC Geriatrics）期刊。

研究人員表示：「在老年人中，無論初始牙齒數量如何，全因死亡率的風險都隨著掉牙速度的加快而顯著增加。」即使在調整了性別、年齡、教育程度、飲酒習慣和規律運動等多種可能影響健康的因素後，這種關聯性依然存在。

掉牙速度可作健康指標 恐與發炎飲食心理壓力有關

研究人員並非暗示快速掉牙會直接導致死亡，而是指出，導致掉牙的健康問題，可能同時也在縮短壽命。因此，掉牙速度可作為評估個人整體健康狀況和死亡風險的指標。長期以來，良好的口腔健康也與更好的全身健康相關，先前已確定其與認知能力下降和心臟病的關聯。

至於掉牙速度與死亡率之間為何存在這種關聯，目前尚不清楚。研究人員指出，發炎、飲食、肥胖和心理壓力，可能是影響掉牙速度和疾病的因素之一。例如，在飲食方面，牙齒較少的人往往飲食不均衡，因為咀嚼困難；身體因此獲得的營養較少，進一步加劇健康問題。

該研究團隊積極推廣良好的口腔健康。定期看牙醫、每天刷牙兩次和戒菸，都有助於保持牙齒健康。先前已有研究顯示，這些習慣會影響老年人口的壽命。

研究建議，定期到牙醫處檢查，不僅能計算牙齒數量，還能及時處理缺牙問題（如安裝假牙），這可能是監測老年人死亡與疾病風險的可靠方法。研究人員總結道：「這些發現強調了監測掉牙進程的至關重要性。醫療專業人員和公眾應意識到，快速掉牙可能預示著不良的預後。」

