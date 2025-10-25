健康網》大腸鏡檢查低渣飲食全攻略 營養師曝避「這法」烹調

營養師高敏敏表示，大腸鏡檢查前飲食須低渣少纖維，蔬菜宜選「嫩葉菜」，推薦可吃菠菜、小黃瓜等；避免吃竹筍、芹菜等粗纖維蔬菜。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕越來越多人重視健康檢查的重要性，尤其大腸癌近年出現年輕化趨勢，大腸鏡也成為健檢建議必選項目之一。營養師高敏敏表示，很多人一聽到要做大腸鏡檢查就緊張到不行，簡單來說，只要在檢查前幾天，攝取全榖雜糧、豆魚蛋肉、飲品、蔬菜、水果等5大類食物時，遵循少纖維、少殘渣、好消化等原則，烹調避免煎烤炸，不僅有助於過程順利，也能讓醫師檢查得更清楚。

高敏敏於臉書專頁發文指出，想要大腸鏡檢查進行順利，最重要的關鍵在於檢查前須執行低渣飲食，重點是幫助腸道在檢查前徹底清乾淨，因此應避免高纖、煎炸等飲食，並列出以下5大類食物低渣飲食宜忌說明，建議檢查前這樣吃最安全。

●全穀雜糧類：腸鏡前幾天建議改吃「精緻澱粉」讓腸胃更輕鬆，可以吃白飯、白麵條、白吐司；避免吃：糙米、玉米、燕麥、地瓜、全榖麵包等含纖維穀類。

●豆魚蛋肉類：選擇軟嫩、易消化的蛋白質最合適，可以吃魚肉、瘦肉、水煮蛋、豆腐；避免吃煎的、炸的、不熟或太韌的肉類。

●飲品類：檢查前飲品也要注意顏色與成分，可以喝運動飲料、蜂蜜水、椰子汁等無渣無色飲品；避免喝：牛奶、優酪乳、乳酪等乳製品以及高纖豆漿。

●蔬菜類：蔬菜不代表都能吃，要選「嫩葉菜」族群。可以吃菠菜、小黃瓜、香菇；避免吃竹筍、菜梗、芹菜等粗纖維蔬菜。

●水果類：果肉軟、水分多的水果比較適合，可以吃木瓜、哈密瓜、荔枝、西瓜；避免吃黑棗、芭樂、百香果、柿子等高纖水果。

此外，高敏敏提醒烹調方式也很關鍵，建議採用水煮、汆燙、蒸煮、清炒料理，避免煎、烤、炸。另，放進嘴裡需要「咬很多下」的食物通常都不適合。記得「少渣、軟質、清淡」是原則，吃平常食量的五到七分飽即可。

高敏敏並強調，依上述內容調整飲食、檢查前一天依醫囑服用清腸藥，有助安心做檢查。若家族有腸癌病史者，建議更要做定期檢查，也能早一步守護健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

